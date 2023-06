Verbandsjugendfeuerwehr im Altkreis Wolfhagen: Philipp Fischer zum Vorsitzenden gewählt

Von: Hanna Maiterth

Teilen

Machte bei den Feuerwehrverbandstagen Platz für Philipp Fischer: Katrin Himmelreich (links) stellte sich nach zehn Jahren als Verbandsjugendfeuerwehrwartin nicht mehr zur Wahl. Gemeinsam mit Carolin Weide und Winfried Kramer zählte sie die Stimmen aus. © Hanna Maiterth

Nach zehn Jahren Amtszeit hat sich Katrin Himmelreich nicht mehr zur Wahl gestellt. Nun übernimmt Philipp Fischer das Amt des Verbandsjugendfeuerwehrwarts im Altkreis Wolfhagen.

Naumburg – Nach zehn Jahren Vorsitz und insgesamt 15 Jahren Vorstandsarbeit in der Verbandsjugendfeuerwehr im Altkreis Wolfhagen hat sich Katrin Himmelreich nicht mehr zur Wahl gestellt. „Für mich ist es an der Zeit“, erklärte sie am Freitagabend bei der Verbandsversammlung der Wehren aus dem Wolfhager Land kurz vor den Wahlen und fügte an: „Außerdem habe ich einen Nachfolger gefunden.“

Das Amt des Vorsitzenden übernimmt nämlich nun Philipp Fischer. Bei einer Stimmenthaltung wurde der Breunaer von den Delegierten der Verbandsjugendfeuerwehr gewählt.

„Du warst mit Herzblut dabei und hast immer sehr tolle Arbeit geleistet“, bescheinigte Maximilian Strube, Vorsitzender des Verbands der Freiwilligen Feuerwehren des Wolfhager Landes, der 35-Jährigen aus dem Wolfhager Ortsteil Bründersen. „Alle Jugendfeuerwehren haben stets von deinem Einsatz profitiert.“

Katrin Himmelreich (von links) stellte sich nach zehn Jahren als Verbandsjugendfeuerwehrwartin nicht mehr zur Wahl. Gemeinsam mit Carolin Weide und Winfried Kramer zählte sie die Stimmen aus. © Hanna Maiterth

Lob für Katrin Himmelreich: „Du warst Zugpferd“

Das bestätigten neben vielen Mitgliedern und Vorsitzenden der Wehren im Wolfhager Land auch Sebastian Mazassek, Fachbereichsleiter Brandschutz beim Landkreis Kassel, und Markus Potthof, Landesjugendfeuerwehrwart in Hessen. „Mit deinem kreativen Kopf und deiner fröhlichen Art“, erklärte Mazassek in Richtung Katrin Himmelreich, „bist du im Wolfhager Land vorangegangen und warst auch auf Landkreisebene Zugpferd.“ Potthof ergänzte: „Bei deinen Anrufen hast du viele Themen mitgebracht und wir haben immer gute Lösungen gefunden.“

Ab jetzt hat Philipp Fischer den Vorsitz inne. Er ist bei der Verbandsjugendfeuerwehr kein Neuling. In den vergangenen Jahren engagierte er sich als Fachgebietsleiter für Bildungs- und Lehrgangsarbeit.

Die bisherigen Stellvertreterinnen, Carolin Reckert (Wolfhagen-Bründersen) und Ines Hengster (Breuna-Wettesingen), standen nicht mehr zur Wahl. Neue stellvertretende Verbandsjugendfeuerwehrwartin ist nun Saskia Bindemann aus der Gemeinde Habichtswald. Die Ehlenerin war zuletzt Schriftführerin.

Sie sind ausgeschieden Katrin Himmelreich aus Wolfhagen-Bründersen (Verbandsjugendfeuerwehrwartin), Carolin Reckert (Wolfhagen-Bründersen) und Ines Hengster (Breuna-Wettesingen) als Stellvertreterinnen, Ivonne Reitze-Lattemann aus Naumburg (Fachgebiet Wettbewerbe), Deborah Eckhardt aus Bad Emstal-Balhorn (Fachgebiet Mädchen in der Jugendfeuerwehr), Darius Schlaudraff aus Wolfhagen-Wenigenhasungen (Fachgebiet Öffentlichkeitsarbeit), im Fachgebiet Sonderaufgaben: Ivo Müller (Zierenberg-Oberelsungen) und Dennis Bremerich (Kassel) sowie im Fachgebiet Jugendforum: Valentin Zimmer-Wild (Naumburg-Elbenberg).

Keine Nachfolger: Vier Fachgebiete bleiben unbesetzt

Auf diesen Posten wurde am Freitag dann Corinna Werner (Wolfhagen-Wenigenhasungen) gewählt. Werner wiederum hatte in den vergangenen Jahren mit Yvonne Reitze-Lattemann aus Naumburg die Fachgebietsleitung für Wettbewerbe inne.

Diesen Posten sollte die Naumburgerin dann auch weiterhin übernehmen, wurde aber abgewählt. 21 der 39 Wahlberechtigten stimmten gegen sie. „Das Amt bleibt damit vakant“, zeigte sich Maximilian Strube von dem Wahlausgang überrascht.

Es ist nicht der einzige Posten, für den sich kein Nachfolger gefunden hat. Paul Gante aus Breuna übernimmt noch die Fachgebietsleitung Öffentlichkeitsarbeit. Doch mit den Wahlen hat sich die Gruppe deutlich verkleinert. Statt mit einem Team von zwölf Mitgliedern wird die Verbandsjugendfeuerwehr nun nur noch zu viert agieren.

Der Großteil trat nicht mehr zu einer Wiederwahl an. Nachfolger hatten sich nicht gefunden, wie Strube die Mitglieder der Wehren informierte. Damit bleiben die Fachgebiete „Bildungs- und Lehrgangsarbeit“, „Mädchen in der Jugendfeuerwehr“, „Sonderaufgaben“ und „Jugendforum“ unbesetzt. (Hanna Maiterth)