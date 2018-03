Naumburgs Wasser ist wieder sauber: Ursache für Verunreinigung gefunden

Naumburg. Die Ursache für die Eintrübung im Naumburger Trinkwasser ist geklärt. Das sagte am Montag Naumburgs Bürgermeister Stefan Hable.

Mehrere Leckagen an der Wasserzuleitung aus dem Tiefbrunnen Dörmesgraben hätten zu der Verunreinigung geführt. So seien mineralische Sedimente ins Trinkwasser gelangt, die eine Eintrübung bewirkt hätten. Die Wasserzuleitung aus dem Tiefbrunnen Dörmesgraben sei umgehend vom Netz genommen worden. Die Wasserversorgung der Kernstadt sowie von Elbenberg und Altendorf erfolge seither über die Quellen im „Wintersgrund“. Bei der sofort vorgenommenen Trinkwasseruntersuchung konnten keinerlei coliforme Bakterien nachgewiesen werden. Das Trinkwasser müsse nicht mehr abgekocht werden.

Ihm zeige der vorliegende Fall, wie wichtig eine gut funktionierende Wasserversorgung sei, so Hable. Durch das schnelle Handeln der Stadtwerke Naumburg habe eine größere mikrobiologische Verunreinigung des Trinkwassers durch Bakterien verhindert werden können.

In diesem Zusammenhang lobte der Rathauschef auch den Einsatz der Feuerwehren Naumburgs und Bad Emstals. „Die Feuerwehr hat uns bei der Informationsübermittlung hervorragend unterstützt“, sagte Hable und die Bewohner der betroffenen Stadtteile hätten Ruhe bewahrt.

Das Trinkwasser in der Naumburger Kernstadt sowie den Stadtteilen Elbenberg und Altendorf musste seit Freitag abgekocht werden. Auch am Sonntag gab es noch keine Entwarnung.

Weiter Abkochgebot für Kassel

In acht Kasseler Stadtteilen kommt derweil weiter durch Fäkalien verunreinigtes Wasser aus der Leitung. Wie Sie überprüfen können, welche Straßen in den Stadtteilen genau betroffen sind, lesen Sie in unserem Übersichtsartikel.

