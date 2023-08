Weit über 1000 Besucher bei den Naumburger Feldtagen

Von: Reinhard Michl

Aus der Region: Über 150 Oldtimer-Trecker waren aufgefahren. © Reinhard Michl

Die 50 Mitglieder der Naumburger Landjugend unter Vorsitz von Moritz Hamel hatten Grund zum Feiern. In diesem Jahr blicken sie auf ihr 25-jähriges Bestehen zurück. Und da passte es, dass die zweitägigen Naumburger Feldtage wieder anstanden und viele Menschen in die Stadt an die kleine Elbe lockten.

Naumburg - Seit 2009 findet die beliebte Veranstaltung im zweijährigen Rhythmus statt. Auch dieses Mal entpuppten sich Naumburger Feldtage, die an der Straße „Im kleinen Feld“ über die Bühne gingen, als großer Publikumsmagnet. Kamen doch an beiden Tagen weit über 1000 Besucher. Darunter am Sonntag auch viele Mitreisende des in Kassel gestarteten Museumszuges Hessencourrier, der in Naumburg eine Rast einlegte, bevor es durch den Habichtswald wieder heimwärts ging.

Die Naumburger Landjugend hatte ein üppiges Programm auf die Beine gestellt, das bei den Oldtimerfreunden und bei Hightech-Fans keine Wünsche offenließ. Rund 150 nostalgische landwirtschaftliche Zugmaschinen der unterschiedlichsten Fabrikate konnten ebenso bestaunt werden wie die neueste Trecker- und Schleppergeneration. Das vermutlich älteste Exemplar mit Baujahr 1939 war ein noch voll funktionstüchtiger 35 PS starker Lanz mit Glühkopf von Karsten Ott aus Ippinghausen – der moderne Gegenpol dazu: ein 300 PS starker Case-Traktor. Für die muss ein Käufer 300 000 Euro auf den Tisch blättern. Für den an der Zugmaschine angebrachten Fünf-Schar-Pflug werden noch einmal 32 000 Euro fällig. An einer dicht umlagerten Station konnten die Treckerbesitzer an einem Dynamometer testen lassen, ob die vom Hersteller angegebene PS-Zahl des Fahrzeuges der Realität entspricht.

Vor allem für die jungen Besucher gab es jede Menge zu erleben. Angefangen von einer Hüpfburg, über einen mit Getreidekörnern gefüllten „Swimming-Pool“, Schminken, bis hin zum Wettbewerb um die Juniorfeldmeisterschaft. Hier stellten die Mädchen und Jungen in einem Fragebogen ihr Wissen über die Landwirtschaft unter Beweis. Beim Dosenwerfen, Eierlauf, Angelhaken-Wassertransport, im Rasenmäherparcours oder beim Baumstammnageln waren Geschicklichkeit gefragt.

Bei einer Open-Air-Party gab es am Samstagabend satte Bässe auf die Ohren der Besucher. Das Kontrastprogramm folgte am Sonntagvormittag: Da wurden bei einem ökumenischen Zeltgottesdienst völlig andere Töne angeschlagen. (Reinhard Michl)

Der älteste Trecker war ein 35 PS starker Lanz, Baujahr 1939. Besitzer ist Karsten Ott (links) aus Ippinghausen. © Reinhard Michl