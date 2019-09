Wenn etwas perfekt passt. Der neue ŠKODA KAMIQ.

Der neue ŠKODA KAMIQ kombiniert perfekt die Vorteile eines Geländewagens mit der Agilität eines Kompaktwagens. Mit emotionalem Design, modernen Assistenz- und Infotainmentsystemen und der so beliebten höheren Sitzposition, erfüllt der KAMIQ gleichermaßen die Bedürfnisse familien- und lifestyleorientierter Kunden.

Bei der Namensgebung ist sich Škoda treu geblieben. So gehört nun auch der neue KAMIQ zur „K-Familie“ (siehe Modelle „KAROQ“ und „KODIAQ“). Der Name KAMIQ stammt übrigens aus der Sprache der Inuit, die in Nordkanada und Grönland leben: „Er bedeutet etwas, das perfekt passt“.

Der KAMIQ ist in den drei bekannten Ausstattungslinien ACTIVE, AMBITION und STYLE erhältlich. Seit Bestellstart im Juni stehen 5 Motoren (drei Benziner und zwei Diesel) zur Verfügung – und das schon ab 17.950,- EUR.

Formvollendetes Design

Der breite Kühlergrill mit Doppelrippen und die charakteristisch ausgeformten Linien der Motorhaube prägen die Front des neuen ŠKODA KAMIQ. Die kompakte Seitenansicht mit Rädern von 16 bis 18 Zoll und hoher Motorhaube wirkt robust und dynamisch, die Dachlinie und die große Bodenfreiheit verstärken diesen Eindruck. Das neue ŠKODA SUV verfügt über zweigeteilte LED-Frontscheinwerfer, bei denen das Tagfahrlicht in der optionalen Voll-LED-Version über dem Hauptscheinwerfer positioniert ist und wie vier hochwertige Edelsteine wirkt und somit den Auftritt verstärkt. Als erstes ŠKODA Modell hat der KAMIQ außerdem dynamische Blinker (optional) an Front und Heck. Dazu sorgt das auf Wunsch verfügbare Panorama-Dach für ideale Aussichten und grenzenloses Fahrvergnügen.

Erstklassige Innenansicht

Im Interieur dominiert der freistehende Bildschirm. Er ist ideal im Blickfeld des Fahrers positioniert und mit einer Größe von bis zu 9,2 Zoll einer der größten seines Fahrzeugsegments. Für ein angenehmes Raumgefühl sorgt zudem die Ambientebeleuchtung, die in den Farben Kupfer, Rot oder Weiß bestellbar ist. Der KAMIQ ist 4,24 m lang, 1,79 m breit und 1,53 m hoch, der Radstand beträgt 2,65 m. Das kommt besonders den Passagieren im Fond zugute, die Kniefreiheit beträgt 0,73 m. Der Kofferraum fasst ein Volumen von 400 Litern; bei umgeklappten Rücksitzlehnen erweitert sich das Fassungsvermögen auf gigantische 1.390 Liter.

Konnektivität

Für den neuen KAMIQ stehen passend zu den Ausstattungsvarianten drei Infotainmentsysteme von 6,5 bis 9,2 Zoll zur Auswahl (Swing, Bolero, Amundsen). Die permanente Online-Verbindung ermöglicht im KAMIQ den eCall sowie den proaktiven Service. So lassen sich unter anderem Servicetermine mit der Werkstatt koordinieren und bei einem Unfall Position sowie Zustand des Fahrzeugs übermitteln. Ihr neuer ŠKODA KAMIQ ermöglicht es Ihnen, „always on“ zu sein.

Sicherheit in allen Situationen – komme was wolle

Der ŠKODA KAMIQ bietet modernste Sicherheitssysteme; Frontradar- und Spurhalteassistent sind bereits serienmäßig. In der Stadt hilft der Frontradarassistent mit City-Notbremsfunktion Unfälle zu vermeiden. Mithilfe einer Kamera erkennt der Spurhalteassistent Fahrbahnmarkierungen und unterstützt den Fahrer dabei, sein Fahrzeug in der Spur zu halten. Bei Fahrten auf der Autobahn hält der optionale Adaptive Abstandsassistent (ACC) bis zu einem Tempo von 210 km/h die eingestellte Geschwindigkeit, beziehungsweise passt er automatisch die Geschwindigkeit an vorausfahrende Fahrzeuge an. Das entlastet den Fahrer und steigert zusätzlich die Sicherheit. Die optionale Müdigkeitserkennung (Driver Alert) warnt, sobald sie registriert, dass die Konzentration des Fahrers nachlässt.

