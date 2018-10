Otto Rumpf aus Breuna hat Historisches in seinem Garten gefunden

Otto Rumpf aus Breuna hat einen Garten, der etwas birgt, was kaum anderer zu bieten hat. Schon vor Jahren machte er erstaunliche Entdeckungen.

Hinterm Haus von Otto Rumpf in Breuna sieht es aus wie auf vielen Grundstücken im ländlichen Nordhessen: eine große Wiese mit Apfelbäumen und Birnen, daneben ein Stückchen Acker. Doch der Boden, auf dem der 67-Jährige steht und in die wärmende Herbstsonne blinzelt, bewahrt ein viele Jahrtausende altes Geheimnis, das Archäologen nur zum Teil entschlüsselt haben. „Ich habe im Garten eine jungsteinzeitliche Siedlung“, sagt Rumpf.

Das bedeutet, dass dort, wo jetzt Rumpfs Obstbäume ihre reiche Ernte präsentieren, vor 7000 bis 8000 Jahren bereits Menschen sesshaft waren. Funde, die das belegen, hat der gelernte Kfz-Schlosser in den vergangenen 23 Jahren reichlich gemacht. Das Hessische Landesmuseum in Kassel nahm seine Exponate mit Kusshand. Was in die Sammlung der Frühgeschichte keinen Eingang fand, lagert im Depot.

Sein Sohn Patrick sei es gewesen, der den Stein ins Rollen brachte. Zwar habe der Großvater ihn schon früh für Archäologie begeistert, „da war ich noch ein Kind“, sagt der Rentner. Doch die vielen Entdeckungen, die er in den folgenden Jahrzehnten in Breuna noch machen sollte, gehen auf die Neugierde seines Sohnes zurück. In einem Fachartikel war diesem aufgefallen, dass der ebenfalls aus Breuna stammende Archäologe Prof. Johannes Müller als Abiturient am Rottweg Klingen aus der Jungsteinzeit gefunden hatte. „Nur war der Rottweg früher eine 300 Meter lange Straße“, sagt Rumpf. Er habe sich damals – es war das Jahr 1995 – beim besten Willen nicht vorstellen können, dass sich besagte Fundstätte ausgerechnet in seinem Garten befinden sollte.

Zu jener Zeit baute die Familie auf dem Grundstück Kartoffeln an. Und als sein Sohn den Boden genauer betrachtete, dauerte es nicht lange bis zum ersten Fund, ein Werkzeug, das 5000 bis 6000 Jahre vor unserer Zeitrechnung von Bauern benutzt worden war. Von da an sah Otto Rumpf Acker und Wiesen hinterm Haus mit anderen Augen. Wenn die Erde auf dem Feld bewegt wurde und nach Regenfällen suchte er den Boden ab. Was er entdeckte, würde mehrere Kisten füllen: Pfeilspitzen, Klingen, Spaltkeile für das Fällen von Bäumen, Fingerkeile, Bruchstücke von Schleif-, Reib- und Mahlsteinen, auf denen Getreide verarbeitet wurde. Inzwischen hat er um die 1000 Fundstücke aufgelesen.

+ 7000 bis 8000 Jahre alte Funde unter der Wiese: Reste einer jungsteinzeitlichen Siedlung hat Otto Rumpf in Breuna auf seinem Land entdeckt. Fotos: Antje Thon

Rumpf geht davon aus, dass die Menschen, denen all diese Werkzeuge gehörten, in einem Langhaus gelebt haben. „Manchmal frage ich mich, was damals passiert ist?“, sagt der 67-Jährige. So habe er eine ganze Knolle Feuersteine gefunden. Der Rohstoff sei in der Jungsteinzeit eine begehrte Handelsware gewesen. Natürliche Vorkommen gab es in der Region nicht. Aus Feuersteinen wurden Klingen und Pfeilspitzen gefertigt „So etwas lässt man nicht zurück.“

Eine Antwort auf diese Frage wird Otto Rumpf wohl nicht finden. Und auch beim exakten Alter der Siedlungsstätte muss der Hobbyarchäologe die Unschärfe von 1000 Jahren hinnehmen. Selbst Experten können ihre Entstehungszeit nicht genauer angeben.

Das sagt Bezirksarchäologe Dr. Klaus Sippel

Die jungsteinzeitlichen Siedlungsreste am Rottweg in Breuna sind im Wolfhager Land einzigartig. Nach Einschätzung von Bezirksarchäologen Dr. Klaus Sippel gebe es im Altkreis keinen vergleichbaren Fund dieser Größenordnung. „Das ist also was ganz Besonderes.“ Grundsätzlich aber sei Breuna reich an archäologischen Funden. Bereits in den 1970er-Jahren waren Werkzeuge aus der Jungsteinzeit entdeckt worden.