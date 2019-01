Senior fährt in Wolfhagen beim Ausparken in drei Autos

Laut Polizei verwechselte ein 81-Jähriger in Wolfhagen beim Ausparken vermutlich Bremse und Gaspedal. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Wolfhagen – Beim Ausparken hat ein 81-Jähriger aus Wolfhagen drei fremde Pkw beschädigt. Laut Polizei verwechselte der Senior vermutlich Bremse und Gaspedal. Auf einem Parkplatz Am Kleinen Ofenberg in Wolfhagen fuhr der Mann zunächst frontal in zwei geparkte Fahrzeuge. Er beschädigte beide Autos jeweils am Heck.

Beim anschließenden Rückwärtsfahren fuhr er dann in die Front eines weiteren Fahrzeuges. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 20 000 Euro.