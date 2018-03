Täter stahlen Laptops aus Haus des Gastes in Niederelsungen

Niederelsungen. In das Haus des Gastes in Niederelsungen sind am Samstag unbekannte Täter eingebrochen. Sie stahlen diverses technisches Equipment. Die Aufführung der Jungen Bühne konnte dank Übergangslösung dennoch stattfinden.

Laut Polizei hebelten die Täter die Eingangstür, sowie weitere Türen im Inneren des Gebäudes auf. Der Gesamtschaden beträgt 2000 Euro. Der Spielplan der Jungen Bühne sei durch den Einbruch nicht gefährdet.

Für die Mitarbeiter der Waldbühne war der Einbruch in das Haus des Gastes in Niederelsungen ein großer Schock, erklärt Ralf Gerlach, der Erste Vorsitzende der Spielgemeinschaft Waldbühne Erich Oberlist Niederelsungen. Notgedrungen und in letzter Minute mussten die Mitarbeiter für Ersatz sorgen, sodass die Vorstellung am Samstagabend planmäßig um 20 Uhr doch noch stattfinden konnte.

Technik-Zubehör gestohlen

Ralf Gerlach versichert: „Der Einbruch in das Haus des Gastes hat keine Auswirkungen auf den derzeitigen Spielplan der Jungen Bühne.“ Unbekannte Täter sind, laut Polizei, am Samstag zwischen 8.30 und 16.50 Uhr in das Haus des Gastes eingebrochen.

Sie hebelten mehrere Türen auf und stahlen technisches Equipment im Gesamtwert von von 1500 Euro. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. „Das alles ist sehr, sehr traurig“, sagt Ralf Gerlach. Als er den Aufführungsraum in den Morgenstunden am Samstag verließ, war alles wie gewohnt, erzählt er.

Etwa acht Stunden später, als die Büromitarbeiterinnen der Jungen Bühne den Spieleabend vorbereiten wollten, fanden sie ein „Chaos“ vor. „Nachdem wir die Polizei informierten, mussten wir schnell umswitchen“. Das heißt: die gestohlenen Laptops mit den gesamten Daten mussten bis zu Aufführungsbeginn innerhalb von zwei Stunden ersetzt werden, sagt Gerlach.

Zum Glück, erzählt der Vorsitzende, seien wenigstens alle Daten über die verkauften Tickets auch im Netz verfügbar gewesen. „Das war eine kleine Erleichterung“, sagt er. Gemeinsam habe man auf die Schnelle eine gute Übergangslösung gefunden. Dennoch: „Das alles während der aktuellen Spielzeit ist mehr als ärgerlich.“

Hinweise an die Polizei: 05692/ 98 29 0. Weitere Informationen gibt es hier.