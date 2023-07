Tödliche Gefahr auf der Weide durch Bergahorn

Von: Bea Ricken

Wolfhager Land – Derzeit sieht man überall in der Region die kleinen Ableger des Bergahorns sprießen. Die heimische Art, die ausgewachsen bis zu 30 Meter groß wird, ist für Pferde hochgiftig.

Darauf weist Dr. Sabine Kneißl, Leiterin des Veterinäramtes des Landkreises hin.„Samen und Keimlinge des Bergahorns stellen für Pferde, die ganztägig auf Weiden mit angrenzenden Ahornbäumen gehalten werden, eine lebensbedrohliche Gefahr dar. Eine vermehrte Häufung von Vergiftungsfällen gab es in diesem Jahr insbesondere in Süddeutschland und in Österreich“, so Kneißl

. Für den Landkreis Kassel habe es allerdings für das laufende Jahr noch keinen Fall gegeben, in dem ein Pferd erkrankt sei.

In den Keimlingen und Samen des Bergahorns und auch des Eschenahorns befinde sich ein Giftstoff, der den Fettstoffwechsel und den Aminosäuremetabolismus der Muskelzellen unterbreche. Infolgedessen komme es zu einer Schädigung der Muskulatur.

„Hierbei ist auch die Atem- und Herzmuskulatur betroffen. Das Toxin wird durch Fressen der Keimlinge und Samen aufgenommen oder auch durch Trinken kontaminierten Wassers. Bereits geringe Mengen können zu tödlichen Vergiftungen führen“, warnt die Veterinärin.

Die Krankheit, die sogenannte „atypische Weidemyopathie“ hat folgende Symptome: Zittern und Schwitzen, steifer Gang auch ohne Reitbeanspruchung, kolikartige Schmerzen, Atembeschwerden und eine erhöhte Herzfrequenz. Außerdem verfärbt sich der Urin. Die rotbraune Verfärbung entsteht durch das über die Nieren ausgeschiedene Myoglobin (Muskelfarbstoff der geschädigten Muskelfasern). Hinzu kommen Probleme beim Schlucken. Meist seien gleich mehrere Pferde betroffen. Bei Verdacht auf atypische Myopathie ist schnellstmöglich der Tierarzt zu verständigen, um das Pferd retten zu können. Das Toxin ist im Blut nachweisbar. Werden die Tiere nicht rechtzeitig behandelt, liegt die Sterberate bei 90 Prozent.

Das Veterinäramt in Wolfhagen rät dringend dazu, die Koppeln abzugehen. Bei neu gestalteten Weiden und Ausläufen sollte auf die Pflanzung von Bergahorn und Eschenahorn verzichtet werden.

Sollten diese Baumarten bereits vorhanden sein, ist es ratsam, die Weide zur Zeit der Keimlinge (Frühjahr) und Herbst nicht zu nutzen. „Es ist zu bedenken, dass die Flügelsamen des Bergahorns sehr weit fliegen können. Grundsätzlich ist es wichtig, dass auf den Weiden genügend Gras zur Verfügung steht.

Auf abgegrasten Weiden ist die Gefahr deutlich größer, dass die Pferde eventuell vorhandenen giftigen Samen aufnehmen“, so Sabine Kneißl. In diesem Fall sollte ausreichend Heu in Raufen zugefüttert werden (nicht auf dem Boden).(Bea Ricken)

Leiterin Veterinäramt © Bea Ricken