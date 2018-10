Über 1000 Besucher kamen zum Kartoffelfest nach Altenstädt

+ Köstlicher Duft lag über dem gesamten Areal in Altenstädt: Erika Götte (links) und Helga Reuter bruzzelten Reibekuchen aus frischen Kartoffeln hergestellt. Fotos: Reinhard Michl

Altenstädt. Wie bereits in den vergangenen Jahren, so hatten die weit über 1000 Besucher aus dem gesamten Umland auch diesmal die Qual der Wahl. Nämlich: Was esse ich beim Kartoffelfest in Altenstädt?