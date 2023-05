Auf Bundesstraße bei Balhorn: Sprinterfahrer schwer verletzt nach Zusammenstoß mit Baum

Von: Paul Bröker

Am Sprinter entstanden schätzungsweise 30 000 Euro Schaden

Wohl nicht angepasstes Tempo wurde am Freitagabend (05.05.2023) einem jungen Sprinterfahrer bei Bad Emstal-Balhorn zum Verhängnis. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Balhorn – Weil er laut Polizei mutmaßlich zu schnell fuhr, ist am Freitagabend (05.05.2023) kurz vor 18 Uhr ein Paketdienst-Fahrer bei Balhorn verunglückt und schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr demnach bei regennasser Fahrbahn aus Richtung Bad Emstal-Sand auf der Bundesstraße 450 in Richtung Balhorn, als er circa 300 Meter vor dem Ortseingangsschild von Balhorn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts von der Fahrbahn abkam.

Bei dem Unfall prallte der Mann, dessen Alter die Polizei auf 20 bis 30 Jahre schätzt, mit seinem Transporter gegen einen Baum, der dabei beschädigt wurde. Am Transporter entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 30 000 Euro.

Die Feuerwehr sei um 17.56 Uhr alarmiert worden, sagt Einsatzleiter Oliver Lenz von der Feuerwehr Bad Emstal. Bereits um 18 Uhr seien die Kräfte, 25 an der Zahl, am Unfallort gewesen. Der Mann sei im Fahrzeug eingeschlossen gewesen und wurde mit hydraulischem Werkzeug befreit. Der Rettungswagen brachte ihn anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Kassel. (Paul Bröker)