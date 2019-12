Dörnberg: Autodieb fährt teuren BMW zu Schrott - Spaziergänger fand das Unfallwrack im Wald

Kurioser Unfall bei Dörnberg: Ein Spaziergänger findet ein Unfallwrack im Wald - von den Insassen keine Spur. Dann kommt heraus - der BMW war gestohlen.

Der Unfall muss laut Polizei in der Nacht zu Samstag passiert sein. Der noch unbekannte Fahrer war auf der Landesstraße 3390 aus Dörnberg kommend in Richtung Altenhasungen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor er dann die Kontrolle über das Fahrzeug und landete in einem Waldstück.

Das brisante: Der blaue 3er BMW war zuvor im Kasseler Stadtteil Rothenditmold als gestohlen gemeldet worden.

BMW ist völlig demoliert

Bei dem Unfall touchierte der BMW mehrere Bäume. An dem Wagen entstand Totalschaden. Völlig demoliert und verlassen fand ein Spaziergänger den BMW am Sonntag gegen 14.30 Uhr während eines Spaziergangs im Wald. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Unfall mit gestohlenem BMW: Verursacher floh vom Unfallort

Die Polizei grenzt den Zeitraum vom Diebstahl des Wagens von Samstag 21 Uhr bis zum Fund des Autos auf Sonntag 14.30 Uhr ein. Der blaue 3er BMW hatte ein tschechiches Kennzeichen: 1TR1912.

Bislang brachte eine eingeleitete Fahndung nach dem Unfallverursacher keinerlei Erfolg. Wann genau sich der Unfall ereignet hat, ist auch noch nicht bekannt.

Hinweise an die Polizei Wolfhagen unter Tel. 0 56 92 / 98 29 00 oder an die Kasseler Polizei unter Tel. 0561/9100.

Bei Calden gab es am Wochenende einen ähnlichen Vorfall: Auch hier wurde ein verlassenes Unfallfahrzeug im Wald gefunden - einer der Feuerwehrleute erkannte das Fahrzeug und holte den Halter an den Unfallort - doch er und sein vermutlicher Beifahrer streiten alles ab und können sich an nichts erinnern.