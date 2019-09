Unkraut als Superfood: Darum ist die Brennnessel eine echte Wunderwaffe

Expertin für Wildkräuter: Tanja Tempel aus Zierenberg zieht auch in ihrem Garten viele Kräuter.

Aktuell liest man überall darüber: So genanntes Superfood. Dass eine echte Wunderwaffe vor der eigenen Haustür wächst, wissen allerdings die Wenigsten.

Superfoods sind Lebensmittel, denen gewisse Gesundheitsvorteile zugeschrieben werden, wie etwa Açaí-Beeren oder Chia-Samen – exotische Früchte und Samen, die um den halben Globus geflogen werden müssen, ehe sie bei uns im heimischen Supermarktregalen landen und dort oft teuer verkauft werden. Die Wenigsten wissen jedoch, dass eine echte Wunderwaffe für die Gesundheit vor der eigenen Haustür wächst – im Garten ebenso wie in freier Natur: Die Rede ist von der vor allem als Unkraut geschmähten Brennnessel.

Vitamin-C-Bombe

Kräuterfrau Tanja Tempel aus Zierenberg erklärt: „Die Brennnessel ist unser einheimisches Superfood. Das Unkraut ist hochgradig gesund und enthält sieben mal mehr Vitamin C als eine Orange.“ Auch sei sie reich an Kieselsäure und somit gut für die Schönheit. „Sie strafft das Bindegewebe, stärkt Nägel und Haare“, so Tempel.

Die Brennnessel (botanisch: Urtica), sowohl die kleine, als auch die große, ist also ein echtes Allround-Talent und wächst auch jetzt im Herbst noch gut. Aber wie verarbeitet man eigentlich das Gewächs, das weithin dafür bekannt ist, bei Hautkontakt schmerzende rote Quaddeln zu hinterlassen? „Man kann die Brennnessel auf viele verschiedene Arten zubereiten“, erklärt die Kräuterfrau.

Vielseitig in der Küche

Egal ob blanchiert, ähnlich wie Spinat, oder in Pesto und Smoothies, die Möglichkeiten sind vielfältig. Die kleinen Brennhärchen, die bei Berührung abbrechen und dabei ihre brennende Flüssigkeit abgeben, werden sowohl beim Koch- als auch beim Mixprozess zerstört, sodass man das Superfood bedenkenlos und schmerzfrei zu sich nehmen kann. Die Samen der weiblichen Pflanzen sind laut Tempel auch sehr gesund. Diese könne man zum Beispiel in Pesto verarbeiten oder auf den Salat geben. Brennnessel-Tee wirke zudem entwässernd.

Heilwirkung als Tee

Aber nicht nur die Brennnessel hat eine heilende Wirkung. Wer in Frühling und Sommer bereits Wildkräuter gesammelt hat, kann sich damit jetzt einen Erkältungstee kochen. Tanja Tempel gibt dafür hilfreiche Tipps: „Aus Lindenblüten, Kamille, Mädesüß und Holunder kann man jetzt im Herbst einen super Erkältungstee kochen.“ Dieser wirke symptomlindernd und schleimlösend und könne auch prophylaktisch getrunken werden.

„Beim Wildkräuter-Sammeln ist es allerdings wichtig, auf giftige Doppelgänger zu achten.“ Tempel selbst bietet auch Kräuterwanderungen an, bei denen man gemeinsam die essbaren Pflanzen kennenlernt. Wer alleine auf Tour geht und sich bei der Kräuterbestimmung unsicher ist, kann auf Bücher und Apps zurückgreifen. „Mit Wildkräutern ist es aber ähnlich wie mit Pilzen – man muss sich vor dem Verzehr sicher sein“, sagt die Expertin. Zwar könne man Wildkräuter auch kaufen, teilweise sogar beim Discounter, davon rät sie allerdings ab. Vieles wachse als Unkraut gratis im eigenen Garten, und das Meiste davon sei essbar.

Wer sich auf die Suche nach Wildkräutern macht, sollte aber nicht direkt das erste Kraut pflücken, was am Wegesrand steht: „Am besten macht man zwei drei Schritte ins Grün.“ Damit vermeide man die Abschnitte, an denen sich die Hunde erleichtern. Optimal sei die Suche auf einer Brachfläche.

Kräuter vom Balkon

Aber auch Menschen ohne eigenen Garten oder einen Park in der Nähe müssen nicht auf Wildkräuter verzichten. Tempel erklärt: „Die meisten Kräuter wachsen auch problemlos in Balkonkästen und Blumentöpfen. Entscheidend dabei ist der richtige Boden.“ Normale Blumenerde würde sich nicht eignen, wichtig sei ein sandiger Boden mit feinem Kies.

Zwiebelsaft-Rezept

Als hilfreich gegen Husten empfiehlt die Kräuterfrau Zwiebelsaft. Dafür eine geschälte Zwiebel klein schneiden und mit Zucker über Nacht ziehen lassen. Dann durch ein Sieb geben und mehrmals täglich trinken. Derselbe Stoff, der uns beim Zwiebelschneiden die Tränen in die Augen treibt, fungiert in diesem Fall als Helfer: Allicin wirkt antiviral und schleimlösend – ein Hustensaft aus wenigen Zutaten, die in jedem Haushalt zu finden sind. Zum Süßen kann Zucker oder Honig verwendet werden. Allerdings ist die Variante mit Honig nicht für Kleinkinder geeignet.

Anmeldungfür Kräuterwanderungen unter Tel. 01 77 / 6 87 75 22 oder im Internetnaturpur-naturlerlebnisse.de