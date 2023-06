Tischtennisballgroßer Hagel in Bad Emstal und Naumburg: Starkes Unwetter zieht übers Wolfhager Land

Von: Paul Bröker, Michaela Pflug

Hielt nicht mehr Stand: In Bad Emstal-Balhorn ist ein alter Apfelbaum im Garten von Privatpersonen entwurzelt worden. © Evelina Kern

Die Feuerwehren im Wolfhager Land sind seit dem späten Donnerstagnachmittag (22.06.2023) im Einsatz. Gegen 16.30 Uhr warnten die Behörden die Bevölkerung auch über Cellbroadcast vor Starkregen und Hagel.

Wolfhager Land – Das Unheil kündigte sich an und dennoch schockieren die vielen Fotos, die die HNA-Leser schon kurz nach dem Beginn des Unwetters im Wolfhager Land in den Sozialen Medien teilten. Darauf zu sehen: Tischtennisballgroße Hagelkörner, entwurzelte Bäume, überschwemmte Straßen und Keller. Schon gegen 16.15 Uhr grummelte es vom Himmel und das bereits in den Tagen zuvor über die Medien angekündigte Unwetter bewahrheitete sich.

In Wolfhagen verzeichnete die Feuerwehr bis 19 Uhr 17 Einsätze. So seien Keller mit Wasser vollgelaufen und Baume umgestürzt, teilte Stadtbrandinspektor Sebastian Swoboda mit. „Auch zu einem Brand wurden wir gerufen“, sagte er. In Gasterfeld sei ein Blitz eingeschlagen, der sich jedoch als „kalter Blitz“ entpuppt habe, sodass die herbeigerufenen Einsatzkräfte schon kurze Zeit später wieder abrückten.

Schwerpunkte bei den Einsätzen in Wolfhagen seien die Stadtteile Istha, Ippinghausen und Bründersen gewesen, so Swoboda. Insgesamt 75 Mitglieder der Feuerwehr seien im Einsatz gewesen, hieß es gegen 19 Uhr. Straßensperrungen habe es jedoch bis dahin im Wolfhager Gebiet keine gegeben, sagte der Stadtbrandinspektor.

Unwetter in Naumburg: In der Fritzlarer Straße räumt Reinhard Vorpahl den Schlamm von der Straße. © Norbert Müller

Unwetter im Wolfhager Land: Vor allem Bad Emstal und Naumburg betroffen

Viel zu tun für die Feuerwehr gab es auch in der Gemeinde Habichtswald: Bis 19 Uhr verzeichnete die Feuerwehr in Ehlen 21 Einsätze. Wie in Wolfhagen seien Bäume umgestürzt und Keller vollgelaufen, teilte Gemeindebrandinspektor Pascal Kumpies mit. Besonders schlimm habe es Anwohner im alten Ortskern von Ehlen, im Bereich Warmetalstraße und Steinweg erwischt. Auch Ehlen zu passieren, war am Abend ein Problem. Aufgrund umgestürzter Bäume mussten sowohl die Straße Richtung Zierenberg als auch die Straße Richtung Hohes Gras gesperrt werden.

Auch den Edeka-Markt in Naumburg hat das Unwetter getroffen. Kaufmann René Kröninger reinigte anschließend seinen Markt. © Norbert Müller

In Emstal waren es laut Auskunft der Feuerwehr elf Einsätze bis 19 Uhr. Darunter vollgelaufene Garagen und Keller sowie umgestürzte Bäume. In den Sozialen Medien zeigten Nutzer schon gegen 16.30 Uhr Bilder von tischtennisballgroßen Hagelkörnern, die sich auf Terrassen und in den Gärten sammelten. In Naumburg musste der Edeka-Markt gesperrt werden, da sich der Regen dort gesammelt hatte. Die Anzahl der dortigen Feuerwehreinsätze war bis zum Abend unklar.

Dieses Bild wurde um 16.25 Uhr in Bad Emstal aufgenommen. © Melanie Göhlich

Jedoch zeigte sich das Unwetter nicht in allen Kommunen im Wolfhager Land in seiner schlimmsten Form. So meldete Stefan Raabe, Gemeindebrandinspektor von Breuna, lediglich Regen, Blitze und Donner. „Aber gar kein Hagel“, wie er auf Nachfrage gegen 16.40 Uhr versicherte.

Der Verkehr im Wolfhager Land ist durch das Unwetter stark beeinträchtigt. So wurde die Autobahn 44 gegen 18.30 Uhr kurzzeitig gesperrt. Auf der Bundesstraße 450 zwischen Wolfhagen und Habichtswald-Ehlen floss gegen 18.45 Uhr der Verkehr nur noch auf einer Spur. Der Grund laut Aussage der Polizei: Es müssen abgefallene Äste von der Straße entfernt werden. (Paul Bröker und Michaela Pflug)