Mädchen (15) seit Tagen spurlos verschwunden – sie könnte in Wolfhagen sein

Von: Erik Scharf

Teilen

Ein Mädchen aus Marburg ist seit Tagen verschwunden. Ihre Spur führt unter anderem nach Wolfhagen.

Wolfhagen/Marburg – Wo ist Alina I.? Das Mädchen wird seit einigen Tagen vermisst. Die Polizei bitte bei der Suche nach der 15-Jährigen nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Teenagerin könnte sich laut Angaben der Polizei möglicherweis in Wolfhagen aufhalten. Zuletzt gesehen wurde sie am Freitag (26. Mai) gegen 19 Uhr, als sie ihre Wohngruppe in Marburg verließt. Seither kehrte Alina I. nicht zurück.

Eine 15-Jährige aus Marburg wird seit Tagen vermisst. © Polizei Marburg

Verschwundene Alina I. war mit weiteren Vermissten unterwegs

Wie die Polizei mitteilt, befand sie sich in Begleitung einer weiteren vermissten Jugendlichen, die man aufgrund der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen in Wolfhagen finden konnte.

Alina I. wird beschrieben als ca. 1,65 Meter groß und sehr schlank. Sie hat dunkelblonde, lange, glatte, manchmal geflochtene Haare. An bekannter Kleidung trug sie eine beige Jogginghose und Nike-Sneaker.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06421/4060 entgegen. (esa)