Weihnachtsbaum ist nicht gleich Weihnachtsbaum!!

in Dänemark : Produzent Eigil Petersen (Produzent), Andreas Ekenberger, Ingo Bachmann, Antonius Berens, und Nick Bachmann (v.l.n.r.)

4 gute Gründe für einen Weihnachtsbaum von Bachmann.

1. Qualität verbindet … … uns seit nunmehr 7 Jahren mit unseren Produzenten in Dänemark. Von dieser Qualität sind auch jedes Jahr auf das Neue unsere Kunden begeistert.

2. Handverlesen … … wird jeder Baum von E.Petersen und seinem Sohn persönlich um dann per Hand gesägt & verpackt zu werden.

3. Service … ... heißt bei Bachmann : wir zeigen ihnen gerne so viele Bäume bis sie ihren perfekten Weihnachtsbaum gefunden haben und helfen ihnen beim einladen oder liefern bis zu ihrer Haustür.

4. Rundherum perfekt … … wird Weihnachten nicht nur mit dem passenden Baum, sondern auch mit den passenden Lichterketten & Accessoires, die sie auch bei Bachmanns bekommen.

+ Die 2019er Kugeln haben eine limitierte Auflage von 500 Exemplaren

Die häufigsten Fragen unserer Kunden von unseren Produzenten beantwortet!

Wie alt sind die Weihnachtsbäume?

Eine Nordmanntanne mit 175-200 cm Höhe ist ca. 10-12 Jahre alt.

+ 2 Jahre alt

Warum verkaufen sie Weihnachtsbäume aus Dänemark?

Die Dänen sind den deutschen Produzenten in punkto Qualität einen Schritt voraus. Ein Grund dafür sind die klimatisch günstigeren Bedingungen oder auch der besseren Boden . Weiterhin werden die dänischen Bäume regelmäßig in Form geschnitten was zu einem gleichmäßigen Wachstum beiträgt. Sehr wichtig für eine gleichbleibende Qualität ist auch die richtige Sortenauswahl.

+ 3 Jahre alt

Werden die Bäume gespritzt?

Ja, aber nur, wenn ein Befall von Schädlingen/Pilzen da ist und nur maximal 2x jährlich. Zum Vergleich: Kartoffeln werden bis zu 4x jährlich gegen Pilze & Käfer gespritzt.

Stimmt es, dass die Weihnachtsbäume schon im Oktober gesägt werden?

Nein, die Bäume werden ca. 10 Tage vor Lieferung gesägt!

+ 8-10 Jahre alt

Tipp: So hält Ihr Baum am längsten!

Nach dem Kauf noch mal frisch anschneiden und bis zum Aufstellen in Wasser stellen. Den Weihnachtsbaum am besten erst kurz vor Weihnachten in der Wohnung aufstellen. Einen Christbaumständer mit Wassertank nutzen.