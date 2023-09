Die Wiederbelebung der Huteflächen: Die Heide blüht wieder in Sand

Von: Bea Ricken

Die vierbeinigen Helfer haben die alte Hutefläche wieder zum Leben erweckt. © Ricken, Bea

70 Jahre hat der Samen der Heidepflanzen offenbar im Waldboden geschlummert: Dann haben die Bad Emstaler Naturfreunde den Hang gerodet und vierbeinige Helfer engagiert, die die alte Hutefläche wieder zum Leben erweckten. Seitdem ist nicht nur die Heide aufgetaucht, sondern es ist eine Artenvielfalt am Hang mit 60 verschiedenen Pflanzenarten entdeckt worden. Naturfreunde freuen sich über biologische Sensation

Bad Emstal – Es ist eine kleine biologische Sensation, die sich während der Coronazeit unbemerkt an einem Berghang in Bad Emstal entwickelt hat: Die Naturfreunde haben jetzt bei einer botanischen Bestandsaufnahme nicht nur eine Artenvielfalt von 60 verschiedenen Pflanzen auf der ehemals bewaldeten Fläche entdeckt, sondern auch Heidekraut, das offenbar dort 70 Jahre als Samen in der Erde schlummerte.

Das Naturschutzprojekt startete im März 2020, als die Welt geradewegs auf die Pandemie zusteuerte. Die Bad Emstaler Naturfreunde erinnerten sich an die alten Huteflächen unterhalb des Vereinsgeländes.

Sand war ein Ort, in dem vorwiegend Arbeiter und Handwerker wohnten. Zur Unterstützung des Einkommens und Ergänzung des Speiseplans hielten sich viele in den beengten Verhältnissen Ziegen, die Milch gaben und deren Nachzucht auch Fleisch lieferte. Diese Ziegen wurden tagsüber auf Gemeindeflächen – den sogenannten Huten – getrieben, wo sie grasen konnten.

Die Nacht verbrachten sie im Stall und wurden morgens und abends gemolken. Auf diesen Huteflächen entwickelten sich besonders artenreiche, nährstoffarme Pflanzengesellschaften mit Heidekraut. Büsche und Bäume hatten durch den scharfen Verbiss der Ziegen keine Chance, sich zu entwickeln.

Lüneburger Heide in Sand: Die großen Heideflächen am Berghang aus den 1950er-Jahren sind als dunkle Flächen zu erkennen. © privat/nh

„Es erinnerten sich viele ältere Sander daran, dass ihr morgendlicher Weg zur Schule am Niedensteiner Weg über den Hang mit der großen Wiese führte. Das Naturfreundehaus wurden 1950 auf eben dieser Wiese erbaut“, erzählt Barbara Huske-Böttchers, Sprecherin des Vereins.

Die Rolle der Ziegen in der Naturschutzarbeit

Mit der zunehmenden Industrialisierung habe diese Bewirtschaftung dann bald an Bedeutung verloren, „Die Ziegen wurden weniger, bis sie ganz verschwanden. Dann wuchsen Büsche die schließlich von Bäumen verdrängt wurden“, so Huske-Böttcher. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee bei den Naturfreunden, die alten Verhältnisse wieder herzustellen und dabei neben mehr Artenvielfalt vielleicht auch für die Heide wieder einen Lebensraum zu schaffen. Sie nannten es Heidesukzession, was in der Ökologie die natürliche Rückkehr von Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in ein Ökosystem bedeutet, das gestört wurde. Ob es wirklich klappt, war zu diesem Zeitpunkt nicht sicher. Die Arbeit in der Natur kam ihnen während der Corona-Beschränkungen gelegen. Naturfreunde, die den Hang abholzen, das war zunächst auf Verwunderung der Emstaler gestoßen.

Der Samen der Heide könnte 70 Jahre im Waldboden geschlummert haben. Die Naturfreunde haben die Pflanzen wieder zum Leben erweckt. © Bea Ricken

„Wir haben dann die Ziegen Lotte und Liese angeschafft“, berichtet Thomas Gurtmann, Förster, Lehrer und Vereinsvorsitzender. Und die leisten seitdem ganze Arbeit. Zwischenzeitlich beweideten auch deren Lämmer die Fläche. „Die leben jetzt im Schulgarten der Brückner-Schule“, sagt Gurtmann.

Die Ziegen seien sehr menschenbezogen und würden nicht nur die rund 2500 Quadratmeter große Ökofläche freihalten, sondern seien auch bei den jungen Naturfreunden sehr beliebt.

Die Zukunft des Projekts am Ziegenhang

Simone Bechtel (Biologin und Lehrerin) und Tom Gurtmann staunten bei der botanischen Bestandsaufnahme am Ziegenhang. Nicht nur über die Artenvielfalt und das Heidekraut, sondern auch die Tatsache, dass in nur drei Vegetationsperioden durch die Beweidung und Entfernung der Bäume der Sukzessionsprozess so weit fortgeschritten ist.

„Diese große Vielfalt stellt einen biologischen und ökologischen Schatz dar, weil zu jeder Pflanze wieder bestimmte Insekten gehören, die sie als Futterpflanze nutzen oder bestäuben. Dazu gehören wieder viele weitere Insekten, Spinnen oder höhere Tiere, die von diesen Insekten leben“, erklärt Gurtmann. Wenn man weiter ins Detail gehe, fänden sich natürlich weitere Organismen wie Pilze und Bakterien, deren spezifischen Bedürfnisse durch die Vielfalt an Pflanzen und Tieren befriedigt würden. (Bea Ricken)

Die Naturfreunde wollen das Projekt weiter fortsetzen und sind gespannt, was sich im Laufe der Jahre noch am Ziegenhang entwickelt. Einen Überblick der Arten am Hang gibt es unter zu.hna.de/ziegenhang