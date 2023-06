15 Jahre Schuh-Hexe in Wolfhagen

Schuh-Hexe © Schuh-Hexe

Am 21. Juni 2007 eröffnete die Schuh-Hexe ihre erste Schuhfiliale in Wolfhagen, in der Schützeberger Str. 63. Am 01. März 2008 folgte die Eröffnung einer weiteren Filiale im Herkules Einkaufcenter in Vellmar. Von Beginn an war der oberste Grundsatz, dem Kunden ein Ambiente zu bieten, wo er sich wohlfühlt und falls erwünscht, fachgerecht beraten wird, aber ebenso einfach mal sich einen Überblick über die neueste Schuhmode beschaffen zu können.

Das umfangreiche Warenangebot beinhaltet Damen und Herrenschuhe, Taschen, Rucksäcke, Geldbörsen und Pflegemittel. Im Warensortiment finden sie die namhaften Schuhmarken Rieker, Tamaris, MarcoTozzi, Jana, Dessy, Brütting, Chung-Shi u.s.w. für jeden Fuß den passenden Schuh ob schmal, ob breit, ob klein ob groß, ob jung ob alt, Wellness und Wohlfühlschuhe in sportlicher als auch in eleganter Ausführung, modisch, ausgefallene Farben, es ist für jeden was dabei.

Die Schuh-Hexe bietet fachkompetente Beratung, aufgrund langjähriger Berufserfahrung im Schuhhandel, das gleiche Personal, wie zur Eröffnung vor 15 Jahren, d.h. ein eingespieltes Team, falls mal nicht die richtige Schuhgröße vorhanden, ist sie innerhalb weniger Tage aus einer anderen Filiale, oder vom Hersteller direkt unverbindlich besorgt. Schuhe zur Auswahl mitnehmen, bei der Schuh-Hexe kein Problem! (nh)

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.schuh-hexe.de