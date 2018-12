2000 Tonnen Salz stehen für Winterdienst in Wolfhagen bereit

Wolfhager Land. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Wolfhagen sind für den Winterdienst gerüstet, ebenso sind die Fahrzeuge darauf vorbereitet, und das Salzlager ist gut gefüllt. Rückläufig sind die Salzmengen, die in den vergangenen drei Jahren auf die Straßen aufgetragen wurden.

Für den Winterdienst im Bereich der Straßenmeisterei Wolfhagen liegen rund 2000 Tonnen Salz in der neuen Halle in Wolfhagen bereit. Die Halle wurde 2017 in Betrieb genommen.

In den letzten drei Jahren lagen die saisonalen Verbrauchsmengen in Wolfhagen allerdings deutlich darunter, wie Horst Sinemus, Sprecher von Hessen Mobil, berichtet. Ungefähr 1000 bis 1300 Tonnen seien verbraucht worden.

Um möglichst wenig Salz zu verbrauchen, nutzt Hessen Mobil eine computergesteuerte Streutechnik sowie hoch wirksames Feuchtsalz, das sich gleichmäßig verteilt, sehr gut haftet und schon bei kleiner Menge große Tauwirkung erzielt. Pro Quadratmeter genügt ein Teelöffel.

Die Straßenmeisterei Wolfhagen betreut ein Streckennetz von insgesamt 293 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zwischen Wettesingen und Niedenstein beziehungsweise zwischen Ippinghausen und Elgershausen und sorgt dafür, dass diese Strecken möglichst schnee- und eisfrei sind. Auf Autobahnen wird grundsätzlich bei Bedarf rund um die Uhr alle zwei Stunden gestreut und alle drei Stunden geräumt. Auf Bundesstraßen von 6 bis 22 Uhr und auf Landes- sowie Kreisstraßen im gleichen Zeitfenster je nach Bedarf.

Im Bezirk der Straßenmeisterei Wolfhagen sind insgesamt sechs Fahrzeuge im Einsatz, darunter auch sogenannte Fremdfahrzeuge; das heißt, Fuhrunternehmer aus der Region sind im Auftrag von Hessen Mobil im Winterdiensteinsatz. In der Region Nordhessen sind insgesamt 180 Bedienstete im Winterdienst tätig.