2023 kein Festival im Zelt in Wolfhagen

Von: Norbert Müller

Die Generalprobe für 2023? Beim Auftritt der Hooters auf dem Sportplatz Niederelsungen in der vergangenen Woche genossen 1450 Zuschauer das sommerliche Konzertvergnügen unter freiem Himmel. © Sascha Hoffmann

Wolfhager Kulturzeltmacher planen stattdessen fünftägiges Open Air.

Wolfhagen – Die Nachricht dürfte die Fans des Wolfhager Kultzeltes, gerade nach der dreifachen Zugabe in den vergangenen Tagen auf dem Sportplatz bei Niederelsungen mit The Hooters, Eisbrecher und Matthias Reim, kurzzeitig in Schockstarre versetzen: „Es wird im nächsten Jahr keine Zeltveranstaltung in Wolfhagen geben“, sagte Wolfgang Frey gegenüber der HNA.



Kulturzelt-Macher Frey begründet das mit der nach wie vor unklaren finanziellen Lage der Stadt Wolfhagen, deren Haushalt noch immer nicht abgesegnet wurde, nachdem der Kommunalaufsicht Unregelmäßigkeiten bei Jahresabschlüssen vergangener Jahre aufgefallen waren. Verträge mit Künstlern dürfte die Stadt, die seit 2015 Träger und Veranstalter des Festivals in den Teichwiesen ist, in absehbarer Zeit nicht abschließen. Für eine Veranstaltungsreihe im Juni kommenden Jahres, wäre es aber jetzt an der Zeit, die Verträge auszuhandeln und dann auch abzuschließen.



Aber das Festival einfach abzuhaken ist nicht die Sache von Wolfgang Frey und seiner treuen Truppe. „Wir haben in Niederelsungen gesehen, wie schön ein Open Air sein kann“, so Frey. Und nun plane man ein Open Air, bei dem die Stadt finanziell komplett raus wäre.



Vorgesehen sei, am Fronleichnamswochenende, genauer: von Mittwoch, 7. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, ein Open Air in den Wolfhager Teichwiesen zu veranstalten. Es würde ein reines Musikfestival, das als Übergang gedacht ist. „Es wäre eine einmalige Sache, um dann 2024 mit der Stadt wieder in den alten Modus zu kommen“, wenn diese finanziell wieder Herrin der Lage ist.



Warum das Ganze so komprimiert? Das habe rein praktische Gründe: „Wir kriegen unsere Crew nicht mehr für zwei Wochen am Stück an die Rampe.“ Und es seien zudem auch nicht genügend Helfer, um all die Arbeiten, die in den vergangenen Jahren mit Mitarbeitern der Stadt geleistet wurden, zu stemmen. Darum könne die Veranstaltung nur stattfinden, wenn der Bauhof weiterhin den Auf- und Abbau auf dem Gelände unterstützt, das Kulturbüro administrative Aufgaben für die Veranstalter übernehme und die Stadt das Gelände zur Verfügung stellt.



Die Stadt werde die Unterstützung gerne zusagen, erklärte Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber. Ein Problem seien aber noch steuerrechtliche Fragen. Da hoffe man auf eine schnelle Klärung, möglichst schon in der kommenden Woche.

„Wir wollen sehr gern die administrative Hilfestellung leisten, auch durch den Bauhof unterstützen, und auch das Gelände würde zur Verfügung gestellt“, sagt der Vertreter des Bürgermeisters. Das entspräche der Fortsetzung der bewährten Kooperation des Kulturzeltteams um Kulturmanager Wolfgang Frey mit der Stadt und deren Mitarbeitern beim Festival in den vergangenen Jahren. Frey hatte die Zusage der Kommune in diesen drei Punkten zur Voraussetzung dafür gemacht, dass er mit seiner Truppe das Projekt für 2023 in Eigenregie auf die Beine stellen würde. Ohne diese Unterstützung, nur mit dem eigenen ehrenamtlichen Personal, würde man sich den Kraftakt eines Open Airs nicht antun. „Aber wenn die Stadt uns das zusagt, dann machen wir das“, versichert der Kulturmanager.

Nun kann er also loslegen, könnte man meinen. Aber durch den Wechsel der Verantwortlichkeit von der Stadt zum alten Kulturzelt-Team stellen sich neue Fragen: Etwa, ob eine Gemeinde Personal zweckfremd für Dritte einsetzen darf.

Die Klärung solcher Details, so Löber, habe man bereits in die Wege geleitet. Während es haushaltsrechtlich wohl keine Bedenken gibt bei den Experten, steht eine abschließende Bewertung steuerrechtlicher Aspekte noch aus. Und wenn auch hier keine Probleme auftreten, kann Wolfgang Frey mit der Arbeit am Programm beginnen. Wobei: Untätig war er in den vergangenen Tagen nicht, schließlich habe man keine Zeit zu verlieren. „Wir sind schon mit Künstlern in Vorgesprächen“, bestätigt Wolfgang Frey, und: „Mir liegen auch schon einige Angebote vor.“

Das Festival würde sich deutlich von den bisherigen Kulturzeltveranstaltungen unterscheiden. In der vergangenen Woche, als man die Hooters, Eisbrecher und Matthias Reim auf dem Sportplatz Niederelsungen unter freiem Himmel veranstaltete, ist Frey, wie er sagt, mit einigen seiner Leute und auch Swen Hansen vom städtischen Bauhof auf dem Festivalgelände in den Teichwiesen gewesen, um die Eignung für das Frischluft-Projekt im kommenden Jahr zu bewerten. Das Ergebnis: „Theoretisch würden wir dort fast 4000 Zuschauer auf den Platz bringen.“

Aber ganz ausreizen wolle man die Kapazität keineswegs: „Zu eng wollen wir es nicht. Die Leute sollen ein schönes Erlebnis haben. Aber 3000 wollen wir schon erreichen“, betont Frey. Das wären dann gut 1000 Gäste mehr als beim Kulturzeltrekord beim Auftritt von Nena. Dem Platzbedarf fiele beim Open Air auch der beliebte Biergarten zum Opfer. Es gäbe aber Verkaufsstände für Essen und Getränke.

Um finanzielle Risiken müsste sich die Stadt Wolfhagen im kommenden Jahr bei einer Realisierung der aktuellen Pläne keinen Kopf machen. Die lägen, sagt Wolfgang Frey bei der Firma Live Stage Entertainment Bodensee GmbH, die Frey mit dem Kulturzelt-Produktionsleiter André Wittmann und Markus Dufner, der wie Frey am Bodensee lebt, betreibt. Bei einem Open Air habe man immer ein großes Risiko, sagt Frey. „Wenn man fünf Veranstaltungen mit Künstlern, die erst ab 2000 Zuschauern kommen, auf die Beine stellt, dann ist man schnell bei Kosten in einer Größenordnung von 500 000 Euro.“

Jetzt gilt es aber erst mal, auf das Ergebnis der steuerrechtlichen Beurteilung zu warten. Maximal zehn Tage werde man dafür einräumen, sagt Kulturmanager Frey. Dann sei die gesetzte Deadline erreicht. Und dann erst entscheidet sich, ob Wolfhagen das nächste festivalfreie Jahr oder aber ein besonderes Konzert-Wochenende bevorsteht. (Norbert Müller)