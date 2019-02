67-jähriger Wolfhager ist mit dem Motorrad über den Balkan gefahren

An der schwarzen Linie entlang: Egbert Bachmann ist mit seinem Motorrad durch 16 Länder in vier Wochen gefahren und hat dabei 10.000 Kilometer zurückgelegt. Der 67-Jährige fährt seit 50 Jahren Motorrad.

Egbert Bachmann aus Wolfhagen ist mit seinem Motorrad über den Balkan gefahren. Dabei hat er 16 Länder durchquert, viel Schönes gesehen und Abenteuer erlebt.

Wenn Egbert Bachmann von seiner Motorradtour erzählt, möchte man sich am liebsten entspannt zurücklehnen und die über 800 Fotos in Ruhe auf sich wirken lassen. Wie in einer anderen Welt erscheint die Balkanroute mit all ihren Facetten.

Ob Albanien, Mazedonien, die Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Ukraine und Slowakei und Polen – in allen Regionen hat er viel Schönes gesehen, Abenteuer erlebt und kulinarisch und kulturell Neues entdeckt. 16 Länder hat er durchquert und hat dabei innerhalb von vier Wochen 10.000 Kilometer zurückgelegt. Ein Traum, den er sich schon lange erfüllen wollte.

Seit 50 Jahren fährt er Motorrad. Jetzt, mit 67 Jahren, hat er nicht weniger Interesse daran, sich die Luft um die Nase wehen zu lassen und auf zwei Rädern die Welt zu erkunden. Doch das geschieht auch in Abstimmung mit seiner Familie, die ihn nicht so ohne Weiteres hat ziehen lassen.

Fantastische Gastfreundlichkeit genossen

„Wir haben eine Gruppe im sozialen Netzwerk gegründet, und da habe ich mich täglich gemeldet und auch Bilder geschickt“, sagte Bachmann. Auch wenn er allein unterwegs war, so ganz allein sei er nie gewesen. Denn schon allein aufgrund seines deutschen Kennzeichens sei er oft angesprochen worden.

„Die Gastfreundlichkeit war fantastisch“, sagte Bachmann. So wurden ihn auch Unterkünfte angeboten, oder er bekam zur Stärkung leckere Oliven geschenkt. Nach der langen Zeit in zum Teil auch ärmlichen Gegenden grübelt Egbert Bachmann aber auch ein bisschen.

+ In den Karpaten in Rumänien: Egbert Bachmann hatte hier eine Begegnung mit einem Bären und musste flüchten. © Egbert Bachmann/nh

„Jeder, der sich hier bei uns über alles Mögliche beschwert, sollte mal diese Länder besuchen“, sagte Bachmann, der lange Zeit Vorsitzender der Wolfhager Servicegemeinschaft war. Wie geordnet man in Deutschland lebe, wie sicher und frei, das werde in Ländern, die von Korruption bestimmt sind, besonders deutlich.

„Bei uns wird sich nur noch beklagt“, sagt der ehemalige Geschäftsmann des gleichnamigen Gartencenters. Dort auf der Balkanroute gebe es viele Menschen, die abends froh seien, wenn sie etwas im Magen hätten.

Begegnung mit Bär am Straßenrand

Gemieden hat er auf seiner Tour Urlaubsregionen, die vom Massentourismus mittlerweile überrollt werden. Wie zum Beispiel der Goldstrand in Bulgarien. Seine Bilder zeigen, was er meint. Wunderschöne Landschaften, einsame Buchten am Meer, Begegnungen mit fremden Menschen. Und die Begegnung mit einem Bären.

Auf dem Transfagarasan-Pass in den Bergen Rumäniens (Karpaten) hat er während des Fahrens irgendetwas am Wegesrand wahrgenommen. Weil dort auch schon mal Felsbrocken auf die Fahrbahn stürzen können, hat er seine Maschine gestoppt und zum Fotografieren sein Handy aus der Tasche gezogen. Als er den Auslöser betätigte, sah er erst, was sich da bewegte: Ein riesiger Bär stand neben der Fahrbahn.

Ruck zuck startete er seine Maschine und drehte. Als er noch einmal anhielt und zurückschaute, stand der Braunbär auf zwei Beinen auf der Fahrbahn. Da bekommt Bachmanns Lieblingslied von Udo Jürgens „mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ eine ganz neue Bedeutung.

+ In der Ukraine in Uzhorad entstand dieses Bild. Um das ganze Foto zu sehen, klicken Sie oben rechts. © Egbert Bachmann/nh

Bachmann berichtet von seiner Reise

Egbert Bachmann lädt Interessierte ein, sich mit ihm eine Auswahl seiner Bilder dieser Tour anzusehen. Unter dem Motto: Ein Motorrad, 16 Länder, 10.000 Kilometer – Egberts Balkantour 2018, zeigt er im Medifit in Wolfhagen am Samstag, 9. März, um 19 Uhr, seinen Reisebericht.

Da die Platzzahl begrenzt ist, wird um Reservierung unter 05692 / 995001 gebeten. Sollte die Veranstaltung ausgebucht sein, wird voraussichtlich eine weitere angeboten.