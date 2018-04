A-Junioren des FSV Wolfhagen spielen im Fußball-Hessenpokal gegen FSV Frankfurt 

Spiel des Jahres: Julius Knatz (links) tritt mit den A-Junioren des FSV Wolfhagen im Hessenpokal-Achtelfinale gegen den FSV Frankfurt an.

Wolfhagen. Am Mittwoch kommt es zum Highlight: Für die A-Junioren des FSV Wolfhagen steht ohne Untertreibung das Spiel des Jahres an. Im Hessenpokal-Achtelfinale empfängt der Kreisliga-Spitzenreiter als klarer Underdog den Hessenliga-Ersten FSV Frankfurt.

Allerdings nicht im Liemecke-Stadion. Gespielt wird auf dem Hartplatz in Wolfhagen, da dieser über Flutlicht verfügt.

Die Ausgangslage ist klar. Mario Elsasser, Trainer der Wolfhager, weiß um das Außenseiter-Dasein seiner Mannschaft. Er hofft dennoch auf einen guten Auftritt: „Wir sind drei Klassen unter dem FSV angesiedelt, da muss man einfach sehen, dass man sich so gut wie möglich verkauft.“ Wir haben nichts zu verlieren. Angst haben wir nicht – die Begegnung ist für uns alle ein echter Knaller“, sagt Elsasser. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Stärken und Schwächen

Wolfhagen hat sich gewissenhaft auf das Spiel vorbereitet. Dazu gehörte auch ein Videostudium des Gegners. Die Partie der Frankfurter beim KSV Hessen Kassel vor wenigen Tagen wurde aufgenommen und analysiert.

Elsasser hat beim 2:0-Erfolg des FSV gegen die Löwen nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen ausgemacht. „Frankfurt hat viele gute Einzelspieler und ist stark im Offensivspiel“, sagt er.

Defizite habe die Mannschaft in der Abwehr. Frankfurt sei vor allem bei Kontern anfällig. Das Umschalten von Angriff auf Abwehr funktioniere nicht so gut wie umgekehrt. „Hier sind vor allem unsere schnellen Stürmer gefragt“, hofft Elsasser auf einen Torerfolg seiner Mannschaft. Doch egal wie das Pokalspiel am Mittwoch auf dem Hartplatz ausgeht - es wird ein Fest werden für die Wolfhager, gegen einen Hessenligisten spielt man schließlich nicht alle Tage.