Happy End in Wolfhagen: Vermisste Katze wieder zu Hause

Von: Bea Ricken

Zwei Seniorinnen sind wieder vereint: Hannelore Wicker und ihre Katze Lexi sind nach zwei Monaten wieder zusammen. Mit diesem Wiedersehen hatte nach dem Verschwinden der Katze niemand mehr gerechnet.

Wolfhagen – Hannelore Wicker stehen heute noch die Tränen in den Augen, wenn sie von der Zeit erzählt, als ihre geliebte Katze Lexi spurlos verschwand. Zwei Monate suchte die ganze Familie nach dem alten Tier, das abgemagert, humpelnd und zu Tode erschöpft schließlich auf dem Gelände einer Zimmerei am Ortsrand von Wolfhagen aufgegriffen wurde.

Lexi lebte 15 Jahre bei der Schwester von Hannelore Wicker. Anfang des Jahres starb die Schwester. „Für mich war klar, dass ich Lexi übernehme. Sie ist ein Teil von meiner Schwester.“ Die Katzenseniorin zog in der Teichbergstraße ein, und vom ersten Tag an verband die alleinlebende Rentnerin und die Katze ein enges Band.

Wolfhager Familie sucht wochenlang nach entlaufener Katze

Abgemagert und mit struppigem Fell tauchte Lexi auf dem Zimmereigelände in Wolfhagen auf. © Privat

Aufgrund ihres Alters war Lexi selten draußen im Garten und die 70-Jährige weiß nicht, was passiert ist: „Vielleicht ist sie von einer anderen Katze verfolgt worden.“ Möglich ist auch, dass die Katze aufgrund ihres Alters die Orientierung verloren hat. Oder wollte sie zu ihrem alten Zuhause laufen?

Albträume nach Lexis Verschwinden

Fakt ist, das Tier war Ende Juni weg. Die Familie suchte halb Wolfhagen ab und postete die Katze in den Sozialen Medien. „Ich bin nachts im Schlafanzug raus und habe sie gerufen. Ich hatte Albträume, die Ungewissheit war das Schlimmste. Weil Lexi nie miauen konnte, habe ich mir vorgestellt, dass sie irgendwo eingesperrt ist und sich nicht bemerkbar machen kann“, so Wicker. Die Wochen vergingen und niemand glaubte, dass Lexi noch lebt. Die Rentnerin fuhr schließlich in den Urlaub nach Schweden.

Jüngster Notfall in Wolfhagen: Die Fundkätzchen konnten jetzt vermittelt werden. © Stadt Wolfhagen

In dieser Zeit tauchte Lexi auf dem Gelände der Zimmerei auf und fraß dort heißhungrig das Katzenfutter der dort lebenden Katze. Die Familie verständigte die Stadt Wolfhagen und nahm das Tier vorübergehend auf. Als die Fundkatze mit Foto in der HNA veröffentlicht worden war, meldete sich die Familie von Hannelore Wicker. Da die Katze erbärmlich aussah, waren sie sich nicht sicher, ob das Foto Lexi zeigt. Sie schickten es zu der Rentnerin, die schon im Bus nach Hause saß. „Als ich Lexi erkannte, waren meine Gefühle unbeschreiblich. Ich fing an zu weinen und meine Sitznachbarin wusste nicht, was los ist“, erinnert sich Wicker, die kurze Zeit später ihr Tier wieder in die Arme schließen konnte. Lexi war sichtlich froh, wieder zu Hause zu sein, und hörte die nächsten Tage nicht mehr auf zu fressen. „Sie muss wirklich die Hölle durchgemacht haben. Sie hat sicher schlimm gehungert, weil sie auch keine Mäuse frisst.“

Inzwischen hat Lexi wieder zugenommen, und das Fell glänzt. Nach draußen darf sie nun nicht mehr und wenn, dann mit Katzengeschirr. „Sie kann sich im ganzen Haus bewegen. Ich habe zu viel Angst, dass sie noch einmal abhandenkommt.“

Hannelore Wicker Katzenbesitzerin © Ricken, Bea

Kurze Zeit später gab es einen erneuten Katzennotruf bei der Stadt Wolfhagen. Diesmal wurden zwei Katzenbabys gefunden. „Die Meldungen von Fundkatzen häufen sich derzeit“, erklärt Patricia Adamietz vom Ordnungsamt der Stadt Wolfhagen. Sie appelliert dringend an Katzenhalter, sich an die in Wolfhagen gültige Katzenschutzverordnung zu halten. (Bea Ricken)