Schaake verabschiedet, Scharrer als Bürgermeister eingeführt

Von: Antje Thon

ks_vwd347804240de67e497d4786a271a6ebb4.jpg © Thon, Antje

24 Jahre hat Reinhard Schaake (parteilos) als Bürgermeister Wolfhagens die Geschicke der Stadt geleitet. Am 31. Juli wird diese Zeit enden.

Wolfhagen – Am Donnerstagabend wurde er während einer feierlichen Stadtverordnetensitzung aus seinem Amt verabschiedet. Gleichzeitig wurde Dr. Dirk Scharrer (parteilos), der bei der Bürgermeisterwahl im März die meisten Stimmen geholt hatte, vom Parlamentsvorsitzenden Christoph Lübcke ins Amt eingeführt und vereidigt.

Die 300 Gäste erlebten eine würdevolle Amtsübergabe. In den Grußworten klang immer wieder die große Verantwortung an, die mit der Aufgabe eines Bürgermeisters verbunden ist. So sagte etwa Kassels Regierungspräsident Mark Weinmeister, dass mit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung die Sorge mitschwinge, „das größte Gut, das wir als Demokraten haben, zu verlieren. Und das höchste Gut ist der Kompromiss“. Aufgabe eines Bürgermeisters sei es, zwischen verschiedenen Interessen einen Ausgleich zu schaffen und „möglichst viele mitzunehmen“.

Reinhard Schaake sei dies sehr gut gelungen. „Wolfhagen würde heute nicht so aussehen, wenn es dich in den letzten 24 Jahren nicht gegeben hätte. Darauf kannst du stolz sein“, so der Regierungspräsident.

ks_vwd0e698f2fd4a0300a6217956d89988c52.jpg © Thon, Antje

Parlamentschef Christoph Lübcke würdigte Schaake als jemanden, der den Menschen Wolfhagens gedient und ihnen seine Zeit geschenkt habe. Er habe unermüdlichen Einsatz gezeigt und so die Grundlage für künftige Entwicklungen geschaffen. Für Reinhard Schaake habe immer der Mensch – egal welche Hautfarbe oder Religion – im Mittelpunkt gestanden. Bei den ihm entgegengebrachten Anfeindungen habe er sich nicht weggeduckt.

Er habe immer eine klare Haltung gehabt, seine Ziele habe er mit Ruhe und Durchsetzungskraft verfolgt und dabei nicht nur Wolfhagen, sondern auch die Region im Blick gehabt, sagte Landrat Andreas Siebert, über den scheidenden Bürgermeister. Wolfhagens künftigem Rathauschef Dirk Scharrer unterbreitete er das Angebot zur Zusammenarbeit. Der enge Austausch habe sich in der Vergangenheit insbesondere in Krisen bewährt.

Alle Redner hoben den hohen zeitlichen Aufwand hervor, der mit dem Amt verbunden ist. Das stehe nun dem neuen Bürgermeister bevor, sagte etwa Christoph Lübcke. Und an Scharrers Ehefrau Caro gewandt prophezeite Andreas Siebert: „Er wird viel weg sein“.

Konstruktive Kräfte in Wolfhagen bündeln

Eine Fahrt mit dem Ballon, um die Heimat von oben zu betrachten. Ein Aufenthalt im Kloster, um zur Ruhe zu kommen. Lebenslang freier Eintritt für die Vorstellungen der Waldbühne in Niederelsungen. Eine Powerbank für ein immer aufgeladenes Smartphone. Und ein Wolf aus Holz. Reichlich Geschenke gab es am Donnerstagabend für Reinhard Schaake, der aus seinem Amt als Bürgermeister von Wolfhagen verabschiedet wurde. Auch Dirk Scharrer, der ab August die Geschicke im Rathaus lenken wird, wurde mit Präsenten und Glückwünschen zum bevorstehenden Amtsantritt überhäuft.



ks_vwd44d2d31f50fb7c6c4eb7dcb6bb9259a3.jpg © Thon, Antje

Den geschnitzten Wolf nahm Regierungspräsident Mark Weinmeister zum Anlass für eine launige Bemerkung. Er stellte fest, dass man in diesen Tagen nicht überall eine Wolfsstatue übergeben könne, ohne dabei eine politische Diskussion loszutreten und brachte damit die Menschen im Saal zum Lachen. Überhaupt war die Stadtverordnetensitzung bei aller Feierlichkeit und Würde geprägt von einer gelösten, ja heiteren Atmosphäre. Fuldatals Bürgermeister Karsten Schreiber, der für die Bürgermeisterkreisversammlung sprach, lobte den außerordentlichen Arbeitseifer Schaakes. Während andere Bürgermeister bei gemeinsamen Dienstreisen auf den hinteren Reihen im Bus schon das eine oder andere Bier genossen, habe der Wolfhager Kollege vorn neben einem Aktenberg gesessen und am Laptop gearbeitet. In geselligen Runden habe er zu vorgerückter Stunde selbst dem größten Betrunkenen noch seine Visitenkarte zugesteckt.



Die Redner näherten sich in ihren Beiträgen der Rolle eines Bürgermeisters von verschiedenen Seiten. Parlamentschef Christoph Lübcke stellte fest, dass der Bürgermeister für alles verantwortlich gemacht werde. „Er ist schuld, wenn der Kanaldeckel klemmt und die Finanzen nicht stimmen.“ Mit Blick auf das Verhältnis zwischen ehrenamtlichen Stadtverordneten und hauptamtlichen Bürgermeistern sagte Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber: „Die Hauptamtlichen müssen ihren Job so gut machen, dass wir Ehrenamtliche Spaß damit haben.“ Für Landrat Andreas Siebert ist der Verwaltungschef einer, der für den sozialen Frieden in einem Ort steht, der zuhören und zwischen gesellschaftlichen Gruppen vermitteln kann. „Der Bürgermeister ist ein Vorbild, ob er es will oder nicht“, sagte Harald Semler vom Hessischen Städte- und Gemeindebund. Eines aber hatten alle Redner gemeinsam – jeder betont, wie viel Zeit und Kraft das Amt erfordert.



ks_vwde9c4ea52877589a77eafbd96aaecfb30.jpg © Thon, Antje

Es sei nicht einfach nur ein Job gewesen, sondern Berufung, sagte Reinhard Schaake, der am 30. Juli 1999 von Wolfhagens damaligem stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher Walter Lübcke in das Amt des Bürgermeisters eingeführt und nun von dessen Sohn Christoph Lübcke entlassen wurde. Zwei historische Ereignisse seien für seine Dienstzeit bestimmend gewesen. Der Mauerfall 1989 und der Anschlag am 11. September. Mit den Folgen beider Ereignisse habe er zu tun bekommen, ob es nun die Soldaten gewesen seien, die von Wolfhagen aus nach Afghanistan geschickt wurden, die Rekruten, die er begrüßte oder die Unterbringung von Flüchtlingen, womit er in seinen beiden letzten Amtsperioden konfrontiert war.



Konsens statt Konflikt

Amtsnachfolger Dirk Scharrer lobte die Arbeit seines Vorgängers, mit dem er bereits in Viesebeck auf der Wünne Fußball gespielt habe. Als Stürmer sei Reinhard Schaake dort hingegangen, wo es wehgetan habe. „Und dies hat dich auch in deiner Amtszeit als Bürgermeister ausgezeichnet.“ Zu seiner Motivation, sich den anstehenden Aufgaben zu stellen, sagte Scharrer: „In keiner anderen Stadt als Wolfhagen hätte ich mir die Ausübung des Bürgermeisteramtes vorstellen können. Es erfüllt mich mit Stolz.“ Was könne es Schöneres geben, als Gegenwart und Zukunft der eigenen Heimatstadt gestalten zu dürfen? Dies wolle er auch für jene tun, die ihn nicht gewählt haben.



Aufgabe der Verwaltung sei es, im Rahmen der Gesetze so transparent zu handeln, dass es für die Bürger nachvollziehbar sei. „Das ist, davon bin ich überzeugt, das stärkste Bollwerk gegen Populismus und Extremismus jeder Art.“ Als Bürgermeister wolle er konstruktive Kräfte bündeln. Gemeinsam mit Bürgern, Parlament und Magistrat wolle er der Stadt neue Impulse geben für „ein Wolfhagen, das wächst und dennoch Wolfhagen bleibt“, das modern und traditionsbewusst ist und das auf Konsens statt Konflikt setzt. (Antje Thon)

Fünf Bürgermeister seit der Gebietsreform Von der Gebietsreform 1971/72 bis jetzt hat es in Wolfhagen fünf Bürgermeister gegeben. Oswald Schröder (SPD) war von 1960 bis 1975 im Amt. Auf ihn folgte für sechs Jahre Otto Echl (SPD). Er wurde abgelöst von Giselher Dietrich (parteilos), der 18 Jahre lang die Geschicke im Rathaus leitete. 1999 begann die Amtszeit von Reinhard Schaake (parteilos). Er gibt nun den Stab an Dr. Dirk Scharrer (parteilos) weiter, der sein Amt am 1. August antreten wird. ant