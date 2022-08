Arbeiten in Wolfhager Zehntscheune laufen

+ © Thon, Antje So soll es werden: Architekt Michael Bohl (links) vom Büro Müntinga + Puy aus Bad Arolsen und Wolfhagens Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber werfen einen Blick in die Pläne. © Thon, Antje

In 300 Jahre altem Gebäude entstehen Büros.

Wolfhagen – Dichter Staub wabert durch die Holzgerippe des alten Hauses, dem an vielen Stellen die Gefache fehlen. Alle Fenster der Zehntscheune in Wolfhagen sind sperrangelweit weit geöffnet. Der Durchzug hilft, Partikel aus Lehm, Putz und Dreck hinaus zu befördern, dafür sickert die Mittagshitze in die Räume, in denen überall Schutt und Steine liegen. Seit mehr als einem Monat wird das 300 Jahre alte Gebäude entkernt. Ende kommenden Jahres wollen Mitarbeiter der Kreisverwaltung Kassel ihre dann fertigen Büros beziehen. Bis es so weit ist, steht noch einiges an Arbeit an.

Die Zehntscheune, die nach ihrem Bau im Jahr 1720 als Lagerhalle genutzt wurde, gehört dem Landkreis Kassel. Ein neuer Erbbaurechtsvertrag regelt, dass die Stadt Wolfhagen für die kommenden 66 Jahre als Eigentümerin behandelt wird. Sie wird das Gebäude später an den Landkreis vermieten und so für einen Erhalt von Arbeitsplätzen in der Hans-Staden-Stadt sorgen.

+ In den Räumen türmt sich Schutt: Noch bis Ende des Monats wird das Gebäude entkernt. Böden, Decken und Wände werden in den Urzustand versetzt. © Thon, Antje

Durch den Vertrag kommt die Kommune überdies in den Genuss von Fördermitteln des Landes in Höhe von 70 Prozent der Umbaukosten. Diese seien zuletzt um 20 Prozent gestiegen, von 3,2 auf 3,9 Millionen Euro, sagt Architekt Michael Bohl vom Planungsbüro Müntinga + Puy in Bad Arolsen. An Preissprüngen im Baugewerbe führe derzeit kaum ein Weg vorbei, die durchschnittliche Teuerungsrate liege bei 31 Prozent. Da liege man mit der Zehntscheune deutlich drunter.

Nach dem Auszug der Mieter Ende vergangenen Jahres tat sich bis zum Mai augenscheinlich nichts im Gebäude. „In dieser Zeit haben wir Bauteile geöffnet“, sagt Bohl. Die Planer hätten nur sehr wenig über die Konstruktion der Zehntscheune gewusst. Historische Unterlagen habe es so gut wie keine gegeben. Lediglich alte Fotos ließen den Schluss zu, dass die Zehntscheune um das Jahr 1920 massiv umgebaut wurde. Sie zeigen auch, dass die Lagerhalle in Richtung Burg einst 15 Meter länger war. Vor 100 Jahren war in dem lang gezogenen Bau, der eine leichte Kurve beschreibt, Wohnraum geschaffen worden.

+ Alle Fenster werden ausgetauscht: Die Zehntscheune wird von Grund auf saniert. Auch die Fassade wird erneuert. © Thon, Antje

Erst nach Untersuchung des Baukörpers hätten in den Ausschreibungen die Leistungen spezifiziert werden können, so Bohl. Inzwischen gleicht die Scheune einem Rohbau. Decken und Böden wurden bis auf die Balken herausgerissen, im ersten und zweiten Geschoss Tapeten und Putz entfernt. Sämtliche Infrastruktur wurde zurückgebaut. Während einige Wände versetzt werden, bleiben andere erhalten.

Die Grundstruktur des Gebäudes soll möglichst bleiben, gleichzeitig soll sie hier und da an die künftige Nutzung angepasst werden. Dabei müssen die Vorgaben für Arbeitsräume hinsichtlich Größe, Höhe, Raumtemperatur und Schallschutz eingehalten werden. Auf drei Etagen werden 19 Büros mit jeweils einem bis drei Arbeitsplätzen für knapp 30 Mitarbeiter geschaffen. Das Regionalmuseum im Westflügel und die Hans-Staden-Ausstellung auf dem Spitzboden sind von der Sanierung nicht betroffen. Überwacht wird der Umbau von einem Statiker. „Immerhin wurden an einigen alten Balken schon Schäden gefunden“, sagt der Architekt.

Der Umbau des Gebäudes beinhaltet den Austausch aller Fenster, neun der alten Fenster werden von außen sichtbar bleiben, von innen werden moderne Elemente vorgesetzt. Die Räume werden gedämmt, darüber kommt sehr wahrscheinlich ein Lehmputz. Die stärkste Veränderung werde die Zehntscheune in ihrem mittleren Teil erfahren, kündigt Bohl an. Dort wird ein Fahrstuhl integriert, der für Barrierefreiheit sorgt. Der Haupteingang, derzeit befindet er sich im Süden, wandert auf die gegenüberliegende Seite. In wenigen Wochen, wenn die Entkernung abgeschlossen ist, rücken Maurer und Zimmerleute an. Dann wird der Außenputz aufgetragen, Maler sorgen für einen frischen Anstrich, und die Zimmerer nehmen Reparaturen am Dach vor. Nach und nach rücken die unterschiedlichen Gewerke an, die aus der 300 Jahre alten Zehntscheune einen modernen Arbeitsort machen.

+ Sämtliche Infrastruktur wird entfernt: Mhd Maker Terro von der Abbruchfirma Ost-Westbaudienstleistungen reißt alte Kabel von den Wänden. © Thon, Antje

Genau darin liegt für Michael Bohl die Herausforderung des Projekts. „Wir müssen die heutigen Standards und die Regeln für Arbeitsstätten in ein altes Gebäude integrieren.“ So sieht es auch Wolfhagens Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber, der die Geschäfte vom erkrankten Bürgermeister übernommen hat. „Wir erhalten ein historisches Gebäude mit stadtbildprägender Wirkung und geben ihm eine sinnvolle Nutzung.“ Arbeitsplätze blieben in Wolfhagen, und die Bürger könnten vor Ort Dienstleistungen nutzen. Außerdem passe die Sanierung der Zehntscheune gut zum aktuell laufenden Umbau der Burg, in die eine Kindertagesstätte einziehen wird – beide Gebäude bilden gemeinsam mit dem Torhaus, in dem das Museum beheimatet ist, einen historisch zusammengehörenden Komplex.

„Das alles ist viel mehr als nur die Sanierung eines Bauwerks“, sagt Michael Joost, Leiter der Abteilung Energie und Stadtentwicklung im Rathaus. Anfangs sei er gegen Windmühlen angelaufen, habe Jahre gebraucht, Kritiker für die Idee zu gewinnen. Mit dem Landrat habe er mehrere Gespräche geführt. „Letztlich hat uns der Landkreis zwei Einzelkulturdenkmale für 66 Jahre gegeben. Das wichtigste denkmalgeschützte Ensemble unserer Stadt wird nicht nur baulich gerettet, sondern auch einer nachhaltigen Nutzung zugeführt.“ (Antje Thon)