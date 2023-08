Arbeiten an Nahwärmeleitung: Behinderungen in Wolfhager Buttlarstraße noch bis Oktober

Antje Thon

Voraussichtlich bis Oktober wird die Buttlarstraße in Wolfhagen für den Durchgangsverkehr gesperrt sein. © Thon, Antje

Wer derzeit durch die Buttlarstraße in Wolfhagen fahren möchte, kommt nicht durch. Denn dort wird bis Oktober an der Nahwärmeleitung gearbeitet.

Wolfhagen – Voraussichtlich bis Oktober wird die Buttlarstraße in Wolfhagen für den Durchgangsverkehr gesperrt sein. Grund sind Arbeiten an der Nahwärmeleitung, die 2024 das Rathaus, die Kitas an Landgrafenstraße und in der alten Burg sowie die Zehntscheune mit umweltfreundlicher Wärme versorgen wird. Die Wärme wird in der Biogasanlage und einer Holzfeuerungsanlage gewonnen.

Auch die Stadthalle und die Walter-Lübcke-Schule werden die Wärme nutzen. Wie Rathausmitarbeiter Jannik Schaake sagte, würden die Leitungen im Anschluss an die Buttlarstraße vermutlich im Spülbohrverfahren an der Kita entlang hinauf zur Landgrafenstraße verlegt.

Möglicherweise könnte es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu Behinderungen im Bereich des Parkhauses am Rathaus kommen. In das Projekt der Biowärme Wolfhagen GmbH werden 4,5 Millionen Euro investiert. (Antje Thon)