Arbeitslosenquote in Wolfhagen ist leicht gesunken

Von: Bea Ricken

Arbeitsmarkt im Juni © HNA

Die Arbeitslosigkeit hat sich im Altkreis Wolfhagen von Mai auf Juni um 29 auf 1028 Personen verringert. In Hofgeismar bleiben die Zahlen unverändert.

Hofgeismar/Wolfhagen – Kaum mehr Jobsuchende, ein Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit und ein überdurchschnittlicher Zugang an offenen Stellen - das ist die Kurzbilanz des aktuellen Arbeitsmarktes. Die Statistik verzeichnet für den Agenturbezirk Kassel, der die Stadt Kassel, den Landkreis Kassel und den Werra-Meißner-Kreis umfasst, 17 085 Arbeitslose und damit sieben mehr als im Mai, aber 2122 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote bleibt gegenüber dem Vormonat unverändert bei 5,9 Prozent (5,2 Prozent im Vorjahresmonat).

Keine Veränderung der Arbeitslosenquote in Hofgeismar

Gar keine Veränderung zum Mai gab es auch im Bereich Hofgeismar (5 Prozent), in Wolfhagen sank die Arbeitslosenquote von 4,9 auf 4,8 Prozent. Allerdings waren die Quoten im Vorjahresmonat deutlich geringer: In Hofgeismar lag die Arbeitslosenquote damals bei 4,2 Prozent, in Wolfhagen sogar nur bei 3,9 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt präsentiert sich im Juni hinsichtlich der Anzahl der Arbeitslosen fast unverändert, selbst die in den letzten Monaten deutliche Diskrepanz zum Vorjahreswert reduziert sich aktuell leicht auf 14,2 Prozent“, kommentiert Agenturchefin Dorothée Sachse die neue Statistik. Allerdings sei der Bestand an Langzeitarbeitslosen mit Bürgergeld im Monatsvergleich überdurchschnittlich angestiegen und auch gegenüber dem Vorjahr könne man in den letzten Monaten eine steigende Tendenz beobachten.

Dies bestätigt sich im Bereich Hofgeismar. Hier stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen mit Bürgergeld von 242 Personen im Mai 2023 auf 469 im Juni 2023. Im Juni 2022 waren es nur 130.

Im Altkreis Wolfhagen waren im Mai 2023 302 Personen arbeitslos gemeldet, im Juni 2023 dann 339. Im Juni 2022 lag die Zahl der Langzeitarbeitslosen nur bei 95 Prozent.

Besetzung offener Stellen bleibt weiterhin eine Herausforderung

Eine große Herausforderung bleibe, so die Arbeitsmarktexpertin Dorothée Sachse, die Besetzung offener Stellen. Zwar habe sich der Bestand leicht um 1,8 Prozent binnen Monatsfrist auf jetzt 4439 Offerten verringert. Dafür müsse aber aktuell ein starker Zugang von 1133 neu gemeldeten Beschäftigungsmöglichkeiten festgestellt werden, so Sachse. Im Landkreis Kassel sind 5667 Personen arbeitslos gemeldet, 33 weniger als im Mai (- 0,6 Prozent). Gegenüber dem Vorjahr gab es einen Anstieg von 826 Jobsuchenden (+ 17,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt unverändert 4,4 Prozent (Vormonat: 4,4 Prozent; Vorjahr: 3,8 Prozent). Der Bestand offener Stellen liegt mit 1197 Angeboten unter dem Vormonat (- 96) und dem Vorjahr (- 4 Stellen oder - 0,3 Prozent).

In den kommenden Monaten verlassen immer mehr Ukrainer auch im Landkreis Kassel die Integrationskurse und stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Dass die Integration der Geflüchteten auf dem hessischen Arbeitsmarkt gelingt, zeige die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, so Dr. Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen.

Die Zahl der in Hessen beschäftigten Ukrainer hat sich binnen eines Jahres (April 2022 bis April 2023) mehr als verdoppelt.

Rund 5300 Ukrainer haben inzwischen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen. Meistens sind es Frauen. (Bea Ricken)