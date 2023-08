Auf der Waldbühne Niederelsungen startet die zweite Halbzeit

Von: Dorina Binienda-Beer

Weiter geht es nach drei Wochen Pause: Oma Zeitel (Melanie Lichte) sucht Tevje (Gerth Böhle) heim, der von Alpträumen geplagt ist. archiv © Hanna Maiterth

Auf der Waldbühne Niederelsungen wird nach dreiwöchiger Pause ab dem kommenden Wochenende wieder gespielt und gesungen.

Niederelsungen - Das Musical Anatevka, international bekannt unter dem Titel „Fiddler On The Roof“, geht am kommenden Wochenende, 12. und 13. August, in seine zweite Halbzeit. Acht weitere Termine stehen bis zum Ende der zweimonatigen Spielzeit auf dem Plan des ortsansässigen Ensembles.

Ob alle Texte noch perfekt sitzen, Chor und Solosänger weiterhin ihre Töne finden, wird zuvor eine neue Generalprobe am Freitag, 11. August, zeigen. Die komplette Produktion von zweieinhalb Stunden Dauer kommt zur Aufführung und Publikum ist dazu willkommen. Für die Generalprobe sind keine Tickets erforderlich, die Spielgemeinschaft bittet um eine Spende. Beginn ist um 19 Uhr.

Mit über 1200 Sitzplätzen zählt die Spielstätte auf einer Waldlichtung oberhalb von Niederelsungen zu den größten Freilichtbühnen im Bundesgebiet. Das naturnahe Ambiente in einer zugleich professionellen wie familiären Atmosphäre wird vom Publikum geschätzt. Allein die von Bäumen gesäumte Bühne mit drei festen Gebäuden umfasst rund 600 Quadratmeter.

Mit der Wahl des Musicals Anatevka, in dem neben einer Vielzahl von Darstellern aus der Dorfgemeinschaft auch ein imposanter Chor und Einzelsänger aus Niederelsungen mitwirken, trifft das in der Zeit um 1905 in der Ukraine angesiedelte Stück auf eine heute wieder schmerzliche Realität um menschliche Schicksale angesichts drohender Gewalt. Damit erfährt die Flüchtlingsproblematik eine neue Aktualität. Bei aller thematischen Ernsthaftigkeit lässt „Anatveka“ humorige Szenen vor allem zum alltäglichen Familienleben des Milchmanns Tevje („Wenn ich einmal reich wär’“), seiner Frau Golde und ihrer fünf Töchter nicht vermissen. Zu den Mitwirkenden zählen auch etliche Tiere wie Rinder, ein Esel und Ziegen.

Tickets für 10, 15 oder 17 Euro (Kinder bis 14 Jahre 2 Euro Ermäßigung) können auf der Geschäftsstelle der Spielgemeinschaft Erich Oberlist bestellt werden: dienstags, donnerstags und freitags 19 bis 21 Uhr, am Tag der Aufführung 16 bis 17 Uhr, Tel. 05606/2229. Infos und Online-Buchung unter waldbuehne-niederelsungen.de. Größere Kartenkontingente gibt es noch für die letzten Spieltermine am Freitag und Samstag, 1. und 2. September. Der Veranstalter weist darauf hin, dass immer wieder vereinzelt Karten zurückgegeben werden, sodass sich ein Besuch an der Abendkasse lohnen könnte. (Dorina Binienda-Beer)