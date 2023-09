Sonderausstellung ab 14. September im Regionalmuseum

Von: Antje Thon

Freuen sich auf möglichst viele Besucher: Museumsleiterin Beate Bickel und ihr Mitarbeiter Steffen Kienold. Beide bereiten die Ausstellung „Hunde. Menschen! Über das Leben auf sechs Beinen“ vor, die am 14. September im Regionalmuseum Wolfhager Land eröffnet wird. © Antje Thon

Um die Beziehung zwischen Hunden und Menschen geht es in einer neuen Ausstellung im Regionalmuseum Wolfhager Land in Wolfhagen, die dort am 14. September eröffnet wird und bis zum 9. November zu sehen ist.

Wolfhagen – Hunde machen das Leben vieler Menschen schöner. Dabei kommt ihnen vor allem eine soziale Rolle zu. Daneben werden den Vierbeinern aber auch Aufgaben übertragen, von denen Frauchen oder Herrchen und manchmal auch die Gesellschaft profitieren – etwa als Spürnase in einer Rettungshundestaffel oder als Begleiter blinder Menschen. Über die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Hund erzählt eine Ausstellung, die bald im Regionalmuseum Wolfhager Land zu sehen ist und Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr eröffnet wird.

Im Titel der Wanderausstellung „Hunde. Menschen! Über das Leben auf sechs Beinen“ klingt die besondere Beziehung zwischen beiden Partnern bereits an. Konzipiert wurde die Dokumentation von der Kulturelle GbR, ihren regionalen Bezug erhält sie über zusätzlich etwa 100 Beiträge aus dem Wolfhager Land. 20 Personen hatten auf einen Aufruf von Museumsleiterin Beate Bickel in der HNA reagiert und Fotos und Geschichten angeboten. Darüber hinaus steuert das Museum selbst Objekte aus seinem Fundus bei. Aus dem Naturkundemuseum in Kassel kommt die Leihgabe eines Wolfpräparates.

Die Ausstellung zeigt wichtige Aspekte auf. Es wird auf die Entwicklungsgeschichte vom „Wolf zum Hund“, die Entstehung der Rassen und deren Spezifika bis zum Haushund heute eingegangen. Hündische Aufgaben aus historischer und heutiger Sicht finden Beachtung. Die Rollen des Hof- und Arbeitshundes werden ebenso beleuchtet wie die von Assistenzhund, Rettungshund und Polizeihund. Es gibt Einblicke in das Leben von Jagdhunden und einen Überblick über die Aufgaben eines Hütehundes. Aktuelle Forschungen über den „Canis lupus familiaris“ werden vorgestellt, aber auch Tierschutz oder der Hund als Familienmitglied werden betrachtet. Auch berühmte Hunde kann man kennenlernen.

Allein in Wolfhagen leben gut 1100 Hunde. Die meisten sind Mischlinge und Familienhunde. Manche von ihnen sind berufstätig. Gleichzeitig sind sie gewissermaßen Arbeitgeber, denn ohne sie gäbe es weder Hundeschulen noch Hundefriseure, und die Tierärzte hätten weniger zu tun.

Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei. Beate Bickel und Hermann Neumeyer vom Museum werden in die Schau einführen, Grußworte gibt es von Bürgermeister Dirk Scharrer und Vizelandrätin Silke Engler. Das Saxofon Ensemble der Musikschule Wolfhager Land sorgt für Unterhaltung.

Besucht werden kann die Ausstellung bis zum 9. November im Rahmen der Öffnungszeiten des Museums, der Eintritt kostet drei Euro. Am Donnerstag, 5. Oktober, ab 19 Uhr halten Markus Kurth und Sarah Mönkeberg aus Kassel einen Vortrag zum Thema „Wie Menschen mit Hunden leben“ und schildern soziologische Beobachtungen. Einen weiteren Vortrag gibt es Dienstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr. Melanie Stühler aus Baunatal spricht zum Thema „Als Team zum Ziel! Hund - Mensch, Mensch - Hund“. Beide Veranstaltungen finden im Regionalmuseum statt. regionalmuseum-wolfhager-land.de (Antje Thon)