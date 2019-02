Autohof Elsinger Höhe: Lkw aufgeschlitzt und Karnevalskostüme gestohlen

Niederelsungen - Erneut haben unbekannte Täter mehrere Lkw auf einem Autohof aufgeschlitzt. In einem Fall entwendeten sie Karnevalskostüme und Kleider im Wert von 1500 Euro.

Erneut haben unbekannte Täter mehrere Lkw auf einem Autohof aufgeschlitzt. Laut Polizei ereigneten sich die Taten zwischen 22 und 5.30 Uhr von Donnerstag, 21. Februar, auf Freitag, 22. Februar.

In diesem Zeitraum schlitzten die Täter bei sechs Lkw auf dem Autohof Elsinger Höhe an der A 44 die Planen der Sattelauflieger auf. In einem Fall entwendeten sie auch Ladung: Kleidung und Karnevalskostüme. Der Wert der gestohlenen Ware wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt.

An den Sattelaufliegern entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1500 Euro. Vor zwei Wochen gab es einen ähnlichen Vorfall auf der Rastanlage Bühlek an der A 44. Die Täter entwendeten Getränkedosen.

