1500 Euro Schaden bei Unfall zwischen Wolfhagen und Waldeck

Wolfhagen. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 251 zwischen Wolfhagen und Waldeck wurden am Montag gegen 7.20 Uhr zwei Autos beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Ein 50-jähriger Mann aus Waldeck fuhr auf der Bundesstraße von Wolfhagen in Richtung Waldeck. Gleichzeitig befuhr auch ein 33-Jähriger aus dem Hochsauerlandkreis die Straße mit noch weiteren Verkehrsteilnehmern. Zunächst scherte der 33-Jährige zum Überholen aus, um das Auto des 50-Jährigen zu überholen. Auch der 50-Jährige setzte nun zum Überholvorgang an, als der 33-jährige Mann bereits auf gleicher Höhe war. Beide Autos berührten sich. Dabei wurden beide Spiegel abgerissen. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro, wie die Polizei in Wolfhagen mitteilte.

