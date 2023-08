Alte Bäume am Wanderweg H7 bei Ippinghausen müssen gefällt werden

Von: Antje Thon

Fällen derzeit kranke Buchen am H7: Lukas Kuropka (links) und Michael Esau. Die beiden selbstständigen Forstunternehmer wollen bis voraussichtlich Ende der nächsten Woche fertig sein. © Antje Thon

Gewaltige Buchenkolosse versperren derzeit an einigen Stellen den Wanderweg H7 zwischen Ippinghausen und Leckringhausen – die Bäume mussten gefällt werden.

Ippinghausen – Die Baumriesen, die auf den ersten Blick intakt wirken und bei dem einen oder anderen Spaziergänger die Frage aufkommen lassen, weshalb sie überhaupt gefällt werden müssen, sind krank. Weniger am Stamm und in den unteren Bereichen der Buchen. Das Übel sitzt in den Kronen und wandert von dort nach unten. Die Kronen sind trocken und stellen eine akute Gefahr für Wanderer da, sagt Revierförster Friedrich Vollbracht.

Und so wurden und werden in diesen Tagen an die 40 zumeist stattliche Buchen entlang des Wanderweges gefällt. Das Gros der Arbeit ist bereits geschafft, voraussichtlich bis Ende kommender Woche wollen die selbstständigen Forstunternehmer Lukas Kuropka und Michael Esau aus Wolfhagen fertig sein, abhängig ist das vom Wetter. Ist es etwa zu nass, würden die schweren Maschinen zu tiefe Spuren im Boden hinterlassen.

Mit der Nässe scheinen auch die Buchen ein Problem zu haben. Das zumindest ist die Annahme von Förster Vollbracht, der für das massive Kronensterben an diesem beliebten Wanderweg nach einer Erklärung sucht. In den vergangenen Jahren, so seine Theorie, habe die Trockenheit für kahle Baumspitzen gesorgt und die Buchen, die dort um die 130 Jahre alt sind, anfällig gemacht für Pilze und Krankheiten. Die feuchte Witterung lasse Pilze aber nicht nur am Boden sprießen, sondern fördere auch deren Wachstum in den Bäumen. Der Regen dringt ein in die Äste, die zu faulen beginnen. Der Wassereintrag ins Holz erhöhe schließlich dessen Gewicht, und das Risiko für herabfallende Äste nehme zu, sagt Vollbracht.

Weil die Situation eine akute Gefahr darstellt, können die Arbeiten nicht bis zur laubfreien Jahreszeit aufgeschoben werden. „Damit können wir nicht bis zum Winter warten“, sagt der Förster, der davon ausgeht, dass das Problem mit dem Fällen dieser 40 alten Buchen nicht gelöst sein wird. Der Prozess werde weitergehen und eine ständige Kontrolle des Weges erfordern. Wer die Schäden besser erkennen möchte, der müsse sich nur einmal auf das angrenzende Feld stellen und den Waldrand aus einigen Metern Abstand betrachten. So ließen sich die dürren Kronenäste leichter ausmachen.

Warum aber ausgerechnet diese prächtigen Buchen am Feldsaum so sehr leiden, bleibt Vollbracht ein Rätsel. An kaum einem anderen Standort im 1800 Hektar großen Wolfhager Stadtwald entfaltet das Buchensterben eine solche Dynamik wie am H7 zwischen Leckringhausen und Ippinghausen. Eine andere problematische Fläche gebe es noch bei Höhnscheid. Trotz der Eingriffe in den Bestand am Wanderweg hofft Vollbracht, die Ästhetik der Landschaft erhalten zu können. Die Extratour des Habichtswaldsteiges schlängelt sich dort als naturbelassener und wurzeldurchwobener Pfad vorbei an kräftigen Buchen. Immer wieder gibt der Wald den Blick frei auf das hügelige Wolfhager Land. (Antja Thon)