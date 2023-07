Schutz für Geldautomaten in der Region

Mit Farbe gegen Gelddiebstahl: Banken rüsten im Kampf gegen Automaten-Sprenger auf

Von: Norbert Müller

Kopie eines Geldscheins, der bei einer Sprengung eingefärbt wurde. © Norbert Müller

In diesem Jahr sprengten Kriminelle bereits vier Geldautomaten in Nordhessen. Die Kasseler Sparkasse hat ihre Geldautomaten nun größtenteils mit Einfärbetechnik ausgestattet.

Im vergangenen Jahr sprengten Kriminelle in Nordhessen acht Geldautomaten, in diesem Jahr jagten sie bereits vier Geräte in die Luft, um an das Geld zu kommen. Gerade auch angesichts der immer größeren Brutalität, mit der die Banden vorgehen, arbeiten Kreditinstitute und Polizei seit einiger Zeit eng zusammen, um weitere Taten zu verhindern.



Am Donnerstag trafen sich in Zierenberg Nordhessens Polizeipräsident Konrad Stelzenbach und der Vorstandsvorsitzende der Kasseler Sparkasse, Ingo Buchholz, um am Beispiel des dortigen Beratungszentrums der Sparkasse am Marktplatz Ergebnisse der Kooperation zu präsentieren.

Im Zuge der bundesweiten Präventionsoffensive „Allianz Geldautomaten“ habe man zunächst mit einem speziellen Risiko-Identifizierungstool die 75 Standorte der Kasseler Sparkasse gemeinsam mit dem Landeskriminalamt unter die Lupe genommen und eine Art Risiko-Rangliste erstellt, so Buchholz, der davon sprach, dass die Sparkasse hierbei eine Vorreiterrolle übernommen habe.

Aus der Analyse der besonders gefährdeten Standorte ergaben sich auch Erkenntnisse, wie im Bereich der Sicherheitstechnik nachgerüstet werden sollte. „Wir sind jetzt seit einem Jahr dabei, die Standorte auszustatten“, sagte der Sparkassen-Chef. Dabei spiele eine zentrale Rolle, was auch in Zierenberg bereits umgesetzt wurde: Die Geldautomaten der Kasseler Sparkasse sind bis auf wenige Ausnahmen mit der Einfärbetechnik ausgestattet.

Bei einem Sprengangriff werden die Geldscheine in der Kassette des Automaten grün eingefärbt und damit unbrauchbar. Ein weiterer Schritt, der nun sukzessive umgesetzt werden soll: die SB-Zonen werden zwischen 22 und 6 Uhr geschlossen.

Größere Gefahr durch feste Sprengstoffe In Nordhessen kam es allein in diesem Jahr bereits zu vier Sprengungen von Geldautomaten: in Kassel-Oberzwehren, in Vellmar, Guxhagen und Treysa. Während früher vor allem Gas in die Automaten geleitet und dann gezündet wurde, verwenden die Täter inzwischen feste Sprengstoffe, die wesentlich brisanter sind, höhere Schäden an den Immobilien verursachen und dabei auch eine größere Gefahr für unbeteiligte Personen darstellen.

Das mag die Täter nicht davon abhalten, bis zum Geldautomaten vorzudringen, allerdings koste das die Sprengtrupps kostbare Zeit. Mit einem auffällig roten Schild an der Eingangstür weist die Sparkasse zudem auf das Einfärben des Geldes bei einem Sprengangriff hin. Für das Nachrüsten der Standorte habe die Sparkasse einen „hohen sechsstelligen Eurobetrag investiert“, so Buchholz.



Polizeipräsident Stelzenbach wies darauf hin, dass die Täter inzwischen hochgefährliche Festsprengstoffe einsetzen und dabei immense Schäden anrichten. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Geldinstituten sei ganz wesentlich, um die gefährlichen Taten nachhaltig zu bekämpfen.

Schutz für Geldautomaten in der Region

Kassel/Kreis Kassel – Von jetzt auf sofort, sagt Ingo Buchholz, Vorstandsvorsitzender der Kasseler Sparkasse, werde die Präventionsoffensive seines Kreditinstitutes Geldautomatensprenger wohl nicht von Beutezügen abhalten. Das müsse sich erstmals herumsprechen, dass in Nordhessen, im Bereich der 75 Sparkassenstandorte, mit Sprengstoff kein Geld zu holen sei. Zumindest keins, was noch verwendbar wäre.

Denn: Die Kasseler Sparkasse setzt im Zuge der „Allianz Geldautomaten“ auf die Einfärbetechnik, wie Buchholz gestern bei einem Besuch im Beratungscenter der Sparkasse in Zierenberg erklärte. Bei der Technik, die so neu nicht ist, wird der Inhalt der Geldkassette in den Automaten, auf die es die Sprengtrupps abgesehen haben, unbrauchbar gemacht. Durch die Erschütterung wird eine grüne Flüssigkeit freigesetzt, die alle Scheine verfärbt und nicht herausgewaschen werden kann.

Wenn sich bei den Gangstern erst mal herumgesprochen habe, dass mit den Scheinen aus explodierten Automaten nichts anzufangen ist, dann, so die Hoffnung des Sparkassenchefs, werden die Sprengtrupps „einen weiten Bogen um die Region machen“. Wichtig dabei wäre natürlich, dass die übrigen Geldinstitute sich derselben Technik bedienen, die Abdeckung mit sicheren Automaten lückenlos wäre.

Die Raiffeisenbank HessenNord mit Standorten zwischen Trendelburg im Altkreis Hofgeismar, Naumburg im Wolfhager Land und Schauenburg im Altkreis Kassel, habe sich ebenfalls am Projekt mit dem Landeskriminalamt beteiligt, die am meisten gefährdeten Standorte benannt und warte nun auf die Empfehlungen des LKA, sagte Vorstand Frank Möller. An einigen Standorten sind Kasseler Sparkasse und Raiffeisen bereits Kooperationen in Sachen Geldautomaten eingegangen.

In Breuna nutzen Kunden beider Geldinstitute seit der Sprengung den Raiffeisen-Automaten. Im Vergleich zur Sparkasse hat Raiffeisen allerdings deutlich weniger Geldautomaten. Laut Möller sind es 14.