Behörde verlässt die Burg in Wolfhagen: Zustand des Gebäudes ist unzumutbar

Die Wolfhager Burg aus dem 13. Jahrhundert, in der bis jetzt Jugendamt und Untere Naturschutzbehörde untergebracht waren, soll geräumt werden.

Die Wolfhager Burg ist das Sorgenkind des Landkreises Kassel. Das historische Gebäude aus dem 13. Jahrhundert, in dem bis jetzt Jugendamt und Untere Naturschutzbehörde untergebracht waren, soll geräumt werden. „Der Zustand ist so miserabel, dass wir den Mitarbeitern nicht mehr länger zumuten können, dort zu arbeiten“, so Landkreis-Pressesprecher Harald Kühlborn.

Zugleich fehlt dem Landkreis derzeit das Geld, um das Gebäude zu sanieren. Der Kreis rechnet mit mindestens einer Million Euro an Baukosten. „Das ist eine finanzielle Herausforderung, und Priorität haben zunächst der Umzug der Grundschule in die Herwig-Blankertz-Schule und die Straßensanierung“, sagt Kühlborn. Ob im Etat 2020 ein Geldbetrag für die Sanierung eingestellt werden kann, sei noch völlig ungewiss.

Bis vor einigen Wochen waren die Büros der Behörde noch mit 40 Mitarbeitern besetzt. 20 Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde sind inzwischen in das Nachbargebäude umgezogen, in dem die Zulassungsstelle und das Sozialamt untergebracht sind. Für die restlichen 20 Mitarbeiter wird in den nächsten Wochen ein Büropavillon als Übergangslösung hinter dem Museum aufgestellt.

Nach Sanierung weiterhin Bürogebäude

Dafür wird ein Teil des Parkplatzes genutzt. Grundsätzlich soll die Burg nach einer Sanierung Bürogebäude des Landkreises Kassel bleiben. Allerdings sei der Kreis auch offen für andere Lösungen, wenn es ein alternatives Quartier für die Bediensteten gebe, erklärt Kühlborn.

Vor rund zehn Jahren war der Umbau der historischen Burg zu einem Hotel diskutiert worden. Der Kreis hatte sich in Gesprächen mit der Stadt Wolfhagen dafür offen gezeigt. Nach Auskunft von Bauamtsleiter Michael Joost war diese Idee seinerzeit aus wirtschaftlichen Gründen gescheitert. Investoren, die Interesse an der Burg haben, gibt es derzeit nicht.

Tristesse im alten Gemäuer

Wer die alte Burg an der Ecke Hans-Staden-Straße und Ritterstraße betritt, wird von Tristesse empfangen: Von einem dunklen Flur geht es in die Büros hinter ockerfarben gestrichenen Türen. Der Fußbodenbelag wechselt zwischen altem Teppichboden, Linoleum und unmodernen braunen Fliesen.

Barrierefreiheit ist Fehlanzeige. Die Sanitäranlagen sind, wie alles, dringend sanierungsbedürftig. „Wir können Mitarbeitern und Besuchern der Behörde diese Umstände nicht länger zumuten“, sagt Landkreis-Pressesprecher Harald Kühlborn.

+ Modernisierungsversuche sieht man in den Toiletten der Burg. Eine Grundsanierung ist dringend erforderlich. © Bea Ricken

Selbst ein Büropavillon als provisorische Lösung sei eine Verbesserung zu der derzeitigen Situation. Sobald die Frostgefahr vorbei ist, ziehen die 20 verbliebenen Mitarbeiter um. Die Nebenkosten für das Gebäude muss der Landkreis weiterhin tragen, da die Heizung auch im Winter durchlaufen muss.

In der Burg gibt es eine Wohnung, die vermietet ist. Laut Kühlborn werde die Mieterin keine Kündigung erhalten. Sie kann bis zur Sanierung des Gebäudes zunächst dort wohnen bleiben.

Das Gebäude wurde 1246 erstmals erwähnt

Die Stadt Wolfhagen mit der vermutlich bereits existierenden Burg wurde in den Jahren 1230 bis 1231 gegründet. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Burg findet sich erst 1246. Das Gebäude ist Überbleibsel der früheren Burganlage mit mittelalterlichem oder renaissancezeitlichem Kern.

Möglicherweise war es Stallung oder Remise. Ab 1888 muss das Gebäude vom damaligen Landrat Ludwig von Buttlar zum Landratsamt in der heutigen Form umgebaut worden sein. Bis zur Gebietsreform war es Landrats-Sitz.