Beim Fliegerlager am Graner Berg geht es familiär zu

Von: Paul Bröker

Teilen

Auf Heimatbesuch: Florian Vollmann arbeitet bei Airbus in München. In Wolfhagen hat er fliegen gelernt. © Bröker, Paul

Mit 17 hatte Florian Vollmann seinen Flugschein am Flugplatz am Graner Berg gemacht. Nun arbeitet er bei Airbus in München. Zum Fliegerlager ist er wieder in Wolfhagen.

Wolfhagen – „Das Wetter wird wieder gut“, sagt Mark, der den Flugwetterbericht zusammenfasst und sich nur mit seinem Vornamen vorstellt. Beim Fliegerlager, das derzeit auf dem Graner Berg in Wolfhagen stattfindet, geht es familiär zu.

„Wir duzen uns hier alle“, erklärt Bettina Jacobi (51), die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert und schon seit 2002 bei der LSV Wolfhagen Mitglied ist. „Bei der VHS habe ich damals am Wochenende einen Schnupperkurs gemacht.“ Heute fliegt die Mutter von drei Kindern und Oma von vier Enkeln Motorsegler, einmotorige Flugzeuge bis zwei Tonnen und bald auch Ultraleichtflugzeuge. Gut 900 Starts hat sie am Graner Berg schon absolviert.

Hatten zusammen viel Spaß: (von links) Julia Seffer (Volkmarsen), Hennes Wichmann (Dortmund), Bettina Jacobi (Wolfhagen), Christian Wegener (Diemelstadt), Jürgen und sein Vater Philipp Werdeker (beide Dortmund). © Paul Bröker

Am Montag, kurz nach 10 Uhr, starten die Flugsportler bei Sonnenschein in die zweite Woche ihres Fliegerlagers, zu dem wieder ihre Freunde aus Dortmund gekommen sind. Im Durchschnitt machen sie bei dem Lager, das am 27. Mai begann und noch bis Samstag 10. Juni geht, 850 bis 900 Starts, erklärt der Erste Vorsitzende Thomas Altmann – mit Ultraleicht-Flugzeugen, Segelfliegern und Motorseglern.

Die Gäste von den Luftsportfreunden 2000 Kamen/Dortmund kommen seit 1998 jährlich. Meist an Fronleichnam, Pfingsten oder Christi Himmelfahrt. „Wir sind immer wieder begeistert, das ist hier Natur pur“, sagt Hennes Wichmann aus Dortmund-Hörde. Viele sparten sich ihren Jahresurlaub extra für das Fliegerlager auf. Der 81-jährige ist Rentner, arbeitete früher als Busfahrer bei den Dortmunder Stadtwerken. Er betreibt nicht nur Flugsport, auch sonst ist er sportlich unterwegs. Um den linken Arm trägt er eine Fitness-Uhr, die ihm schon zur frühen Mittagszeit mehr als 15 Kilometer Laufstrecke attestiert. „Früher bin ich auch Marathons gelaufen“, sagt er.

Doch nicht nur die Laufschuhe haben die Dortmunder im Gepäck. Natürlich dürfen auch die Segelflieger in ihren Anhängern nicht fehlen. „Ich habe zwei Maschinen mit: Eine Schempp-Hirth Duo Discus und eine Rolladen Schneider LS4“, erklärt Wichmann.

Ein Mann mit Airbus-Kappe auf dem Kopf prüft derweil noch den Motor der Schleppmaschine, die im Laufe des Tages unzählige Male abhebt, um die Segelflieger in die Luft zu bringen. Airbus, das klingt nach Großflughafen, und tatsächlich arbeitet Florian Vollmann (56) bei dem großen Luftfahrthersteller in München. Den Flugplatz am Graner Berg hat der Spezialist in der Flugzeugzulassung schon als Jugendlicher kennengelernt. „Vor 42 Jahren“, sagt er. Schon mit 14 habe er seinen Flugschein begonnen, mit 17 ihn dann in der Tasche gehabt. Gute Erinnerungen, die ihn auch heute noch an den Ort, an dem seine Leidenschaft fürs Fliegen geweckt wurde, zurückkommen lassen.

Auch wenn die Flugsportler einem Hobby nachgehen: Einen Wettbewerbscharakter hat das Fliegen dennoch. Auf der Website weglide.de vergleichen die Segelflug-Piloten ihre Leistungen, etwa Distanzen und Geschwindigkeiten. Die besten Piloten können an Wettbewerben teilnehmen. Stand Montag legten die Segelflugpiloten 6317 Kilometer zurück, bei einer Flugzeit von 128 Stunden – und das allein durch Thermik. (Paul Bröker)