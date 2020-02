Belegärztin Reif-Kaiser kündigt Vertrag mit GNH

Die Entscheidung der GNH, den stationären Betrieb in der Wolfhager Klinik auszusetzen, hat auch Auswirkung auf die Zusammenarbeit mit Frauenärztin Dr. Marion Reif-Kaiser.

Sie betreibt am Kleinen Ofenberg eine Gemeinschaftpraxis mit Dr. Julia Jungermann betreibt und als Belegärztin der Kreisklinik arbeitet.

„Ich habe als betroffene Belegärztin lange geschwiegen, weil ich auf eine konstruktive Lösung gehofft habe. Aber die jüngsten Ereignisse haben mich eines Besseren belehrt“, sagt Reif-Kaiser. Nach dem 1. März werde sie nicht mehr mit der GNH zusammenarbeiten. „Es ist mir unmöglich, mit einem Unternehmen zusammen zu arbeiten, das in der erlebten Weise mit seinen Mitarbeitern umgeht“, so die Frauenärztin und ergänzt: „Diese Vorgehensweise ist mit meinem Verständnis von Menschlichkeit, Moral, Empathie, Höflichkeit und Respekt vor der Lebensleistung der Mitarbeiter unvereinbar.“

Für sie als Ärztin stehe der Mensch im Fokus ihrer Arbeit. In den über 30 Jahren ihrer ärztlichen Tätigkeit habe sie erleben müssen, dass es zunehmend um Geld und Profit gehe. Das könne nur die Politik ändern.

„In der Kreisklinik haben wir in den letzten 25 Jahren immer kompetent, kollegial, menschlich, auf kurzen Wegen und im Sinne der Patienten gearbeitet und behandelt. Und ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Ich bin bereit dazu“, sagt Reif-Kaiser. Sie betont, dass ihre Kündigung nichts mit den medizinischen Fachkollegen zu tun habe, sondern allein wegen der Vorgehensweise der GNH geschehe. Die Kündigung des Vertrages mit der GNH beziehe sich nur auf ihre Belegarzt-Tätigkeit. In der Arztpraxis werde normal weiter gearbeitet.