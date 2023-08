Eröffnung des Kunstfestivals zog viele Besucher ins Wolfhager Land

Bewegter Wind

+ © Tanja Temme Rolltreppe als Sinnbild für Konsum: Besucher Willi Bott war sehr beeindruckt von der Installation von Anke Bott, die sie mit „Alles muss raus“ betitelt hatte. Mit ihrer Arbeit will die Künstlerin auf den Schlussverkauf unseres Planeten aufmerksam machen. © Tanja Temme

50 außergewöhnliche Kunstwerke können in den kommenden zwei Wochen in der Natur im Wolfhager Land bewundert werden.

Nothfelden/Philippinenburg – Zwischen Hagebutte und Schafgarbe, unter alten Bäumen oder auf kleinen Anhöhen mit malerischen Blick in die Ferne: Am gestrigen Sonntag fiel der Startschuss des Festivals „Bewegter Wind“, dass zwei Flächen bei Nothfelden und Philippinenburg mit windigen Exponaten bespielt.

+ Einfache Utensilien werden zu Kunst: Bernd und Elke Hoffmann (Kaufungen) waren fasziniert. © Artur Schöneburg

Viele Besucher erwanderten die Kunstwerke. Wie Kuratorin Reta Reinl auf das Kräuterparadies „Auf der Hardt“ bei Nothfelden und dem Helfenberg nahe Philippinenburg mit seiner eigentümlichen Atmosphäre aufmerksam geworden ist, hat sie schnell erzählt: „Ich habe das als Tipp bekommen, bin hingefahren und war begeistert.“

+ Neue Perspektiven im alten Kontext: Besucher Jutta Leimbach, Elisabeth Kühn und Axel Horst. © Artur Schöneburg

Wie üblich hat Reinl für ihr Windkunstfestival ein Thema gewählt, was keinen engen Rahmen vorgibt. „Beyond…darüber hinaus“, hat sie die besondere Schau überschrieben an der 50 Künstler teilnehmen. Somit ginge es diesmal um Grenzen, Beschränkungen und deren Überwinden, ergänzt Reinl.

+ Kunstwerk bei Philippinenburg mit den Künstlern aus Polen: Piotr Wisolowski, Aleksander Bryk und Karola Konieczny. © Artur Schöneburg

Obwohl es ein internationales Festival ist, stammen die meisten Arbeiten von Deutschen. „Corona hat auch in der Künstlerszene seine Spuren hinterlassen - gerne hätten wir beispielsweise einen Neuseeländer eingeladen, der sich die Reise derzeit aber nicht leisten kann“, erzählt die Ausstellungsmacherin. Auch wenn nicht ganz so viele Künstler aus dem Ausland diesmal dabei sind, so hatten einige doch eine lange Anreise - denn es sind Kreative aus Brasilien, Süd-Korea oder Indien etwa dabei. Wer sich die Ausstellung anschauen will, für den hat die Macherin zwei Tipps parat: Man benötigt gutes Schuhwerk und man sollte sich für jeden Standort einen Tag Zeit nehmen, da die Exponate weit auseinanderliegen.

+ Startschuss: Viele Kunstinteressierte waren am gestrigen Sonntagvormittag dabei, als das Festival „Bewegter Wind“ im Grünen bei Nothfelden eröffnet wurde. © Tanja Temme

Der überwiegende Teil der Kunstwerke sind Installationen, die mit der umgebenden Natur, Wind und Wetter korrespondieren. So etwa das Exponat „Alles muss raus“ von Anke Sauer, bei dem eine riesige Rolltreppe gen Horizont reicht während man bei Blick auf jene das Rattern der Treppe und philosophische Texte über die Zerstörung der Erde vernimmt. Optisch eindrucksvoll auch die Arbeiten von Vagarm Choudhary, bei denen er mal blütenartige Objekte in einem Baum gehängt hat oder farbenfrohe Laken dem Windspiel aussetzt. Nicht zu übersehen ist der riesige „Wind Harvester“ aus Bambus, den Piotr Wesolowski mit Kollegen geschaffen hat. Fast kontrastreich hierzu wirken die Birdies von Ulrich Westerfröle, bei denen er in minimalistischer Art und Weise Metallzweige wie Flügel im Wind tanzen lässt. Das Windkunstfestival präsentiert einmal wieder eine Vielfalt an Kunst und lädt nebenbei natürlich ein die herrliche Landschaft im Wolfhager Raum zu erkunden. (Tanja Temme)