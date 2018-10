Bezirksarchäologe Dr. Klaus Sippel geht in den Ruhestand

In wenigen Tagen ist Schluss: Bezirksarchäologe Dr. Klaus Sippel geht am 31. Oktober in den Ruhestand. Er kennt hunderte Fundstellen in Nordhessen und weiß, wo der Boden einen Blick in unsere Vergangenheit freigibt. Der Hohe Dörnberg im Landkreis Kassel, der im Hintergrund zu sehen ist, ist so ein spannender Ort. Dort wurden Scherben gefunden aus Jungsteinzeit, Eisenzeit und aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts.

© Foto: Antje Thon