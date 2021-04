Brand im Kreis Kassel: Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Polizei ermittelt

In Wolfhagen im Kreis Kassel musste die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen.

In Wolfhagen (Kreis Kassel) brennt ein Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Polizei schlagen Flammen aus dem Dachgeschoss.

Wolfhagen - In einem Wohnhaus in Wolfhagen im Kreis Kassel ist ein Brand ausgebrochen. Das Feuer wurde gegen 3.14 Uhr am Freitag, 23.04.2021, gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses. Personen befanden sich laut Angaben der Polizei nicht mehr in dem Haus. Der Sachschaden wird von der Polizei Wolfhagen auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Brand in Wolfhagen (Kreis Kassel): Kriminalpolizei ermittelt

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Kassel ermittelt. (sne)

