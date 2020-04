Wer gerade im Kreis Kassel mit seinem Auto unterwegs ist, glaubt vielleicht seinen Augen nicht: Die Kraftstoffpreise sind so billig wie schon lange nicht mehr. Corona ist nur einer der Gründe.

Wolfhagen – Seit Wochen sinken die Preise von Benzin, Diesel und Heizöl. Gründe dafür sind die Rezession der Wirtschaft wegen der Corona-Krise und die Preisschlacht, die sich die Ölexport-Länder Russland und Saudi-Arabien liefern.

Der Preis für einen Liter Diesel liegt aktuell bei knapp über einem Euro. Auch wenn durch Homeoffice und Kurzarbeit weniger Pendler unterwegs sind, hat beispielsweise die Bft-Tankstelle in Dörnberg keine Einbußen, bestätigte die Angestellte Ilonka Schäfer: „Wenn der Preis unten ist, wird auch jetzt viel getankt.“

Die Preise für Benzin, Diesel und Heizöl sinken weiter, die Nachfrage steigt. „Der Tankstellenwettbewerb ist auch in der aktuellen Situation intakt“, sagt Alexander von Gersdorff, Leiter Kommunikation vom Mineralölwirtschaftsverband (MWV). Im Zuge des Ölpreisverfalls seien auch die Kraftstoffpreise stark gesunken. Die Preise für Benzin und Diesel hätten seit Jahresbeginn im Bundesdurchschnitt gleichermaßen um jeweils 20 Cent je Liter nachgegeben.

Corona im Kreis Kassel: Verfügbarkeit von Benzin, Diesel und Heizöl

„Einen Großteil des Kraftstoffpreises machen allerdings die fixen Energiesteuern auf jeden Liter Benzin und Diesel aus. Diese Steuern sinken nicht mit, wenn der Ölpreis fällt. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer. Daher fallen die Kraftstoffpreise nie so schnell wie der Ölpreis“, so von Gersdorff, der ergänzt: „Von der Entwicklung ist auch das Geschäft an den Tankstellen betroffen. Wir rechnen mit einem deutlichen Absatzrückgang seit Anfang März.“

Doch wie steht es um die Verfügbarkeit von Benzin, Diesel und Heizöl? „Benzin, Diesel und auch Heizöl bleiben grundsätzlich verfügbar. Raffinerien und Tankstellen gehören zu den systemkritischen Infrastrukturen“, sagte von Gersdorff.

Benedikt Erhardt, Leiter Kommunikation von der Raiffeisen Waren GmbH Kassel, bestätigte die niedrigen Heizölpreise und auch die höhere Nachfrage von Kunden. Als Grund für die Preisentwicklung nannte er die Entwicklung des Weltmarktes. Eine Prognose, wie sich die Preise in den kommenden Wochen entwickeln, wollte aber niemand abgeben. „Alles nicht vorhersehbar“, lautete die übereinstimmende Antwort.

Corona im Kreis Kassel: Auch hier Rabattschlacht und Überangebot am Ölmarkt

Vor gut einem Monat zerbrach Opec plus, die Allianz der Ölexportländer, am Streit um eine Kürzung der Ölproduktion. Seitdem drückt Saudi-Arabien sein Öl mit Rabatten in den Markt und weitet die eigene Produktion massiv aus. Auch Russland kündigte Anfang März an, seine Produktion hochzufahren. So leiden die Ölmärkte unter einem Überangebot. Ein Liter Super E5 kostet aktuell im Bundesdurchschnitt 1,21 Euro (1. März: 1,36 Euro), ein Liter Diesel 1,08 Euro (1. März: 1,18 Euro).

Wer jetzt auf die Idee kommt, Sprit in Kanistern zu lagern, sollte wissen wie lange er haltbar ist. Viele Autofahrer fragen sich jetzt auch, ob Autowerkstätten in Zeiten der Corona-Krise geöffnet haben.

von Laura Ruth

Neues zu Corona in Kassel:

Die neuesten Entwicklungen zu Corona in Stadt und Landkreis Kassel gibt es im News-Ticker.