Der 186. Viehmarkt lockt im Juli mit Nervenkitzel und Partymusik

Von: Bea Ricken

Teilen

Rein ins Vergnügen: Auf der Liemecke gibt es im Juli vier Tage lang viele Attraktionen und Angebote zum diesjährigen Wolfhager Viehmarkt. © Stadt wolfhagen/nh

Auf dem Festmarkt an der Liemecke ist vom 13. bis 16. Juli wieder reges Treiben zu erwarten. Der Wolfhager Viehmarkt bietet neben Attraktionen auch große Gewinnchancen.

Wolfhagen – Eine bunte Partymeile, Karussells für Mutige, Fahrgeschäfte, Musik, Tanz und niedliche Tiere: Wolfhagen ist zum Viehmarkt vom 13. bis 16. Juli wieder vier Tage im Ausnahmezustand. Die Besucher erwarten gewohnte Programmpunkte aber auch neue Angebote. Zum Beispiel das Kultkarussell Polyp, eine schwindelerregende Riesenkrake oder das XXL-Laufgeschäft Crazy Town mit 80 Hindernissen und 280 Glasscheiben. Natürlich fehlen auch Achterbahn und Kuriositätenkabinett nicht. Einen seltenen Hingucker erwartet die Besucher der Tierschau: Eine Reiterin wird statt auf einer Kutsche auf ihrem Pferd sitzen und vom Sattel aus zwei Friesen lenken.

Zwei Friesen vom Reiter gesteuert: Melanie Stowasser zeigt diese seltene Attraktion am Freitag beim Viehauftrieb. © Uwe Wessling/nh

Der Startschuss für den 186. Viehmarkt fällt am Donnerstag, 13. Juli, traditionell mit dem Platzkonzert und Freibieranstich auf dem Wolfhager Marktplatz. Dabei wird in diesem Jahr das Stadtrelief vorgestellt. Beginn ist um 18 Uhr. Das Markttreiben auf dem Festplatz auf der Liemecke beginnt bereits um 17 Uhr. Offiziell wird der Viehmarkt um 19.30 Uhr im Festzelt eröffnet, der Böllerschlag gibt dafür das Signal. Ab 21 Uhr ist Partystimmung im Festzelt mit Disco, Schlager, Pop und Rock angesagt.

Die Achterbahn lädt wieder zu schwindelerregenden Fahrten auf dem Festplatz ein. Weitere Karussells sind erstmalig in diesem Sommer dabei. © stadt wolfhagen/nh

Schon um 7.30 Uhr am Freitag, 14. Juli, werden Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen hinter der Reithalle bei der diesjährigen Kreistierschau aufgetrieben. Beginn der Prämierung ist um 9 Uhr. Zur Siegerehrung wird die Hessische Milchkönigin erwartet. Ab 10 Uhr an diesem Tag gehört der Festplatz den Familien. Diese erhalten bis 18 Uhr bei allen Geschäften Vergünstigungen. Die Senioren kommen ab 14.30 Uhr auf ihre Kosten beim Seniorentreff im Festzelt mit buntem Programm und der Band „Spitzbuben“. Am Abend rocken „Final Edition“ und „DJ“ das Zelt.

Am Samstag, 15. Juli, haben Fahrgeschäfte und Karussells auf der Liemecke ab 13 Uhr geöffnet, am Abend spielen „Die Bamberger“ und erneut „DJ“. Wer noch eine Chance auf den Hauptgewinn, ein Auto, haben möchte, kann bis 23 Uhr Lose erhalten.

Mit einem Gottesdienst wird der letzte Viehmarktstag am Sonntag, 16. Juli, im Biergarten von Harald Fuchs neben dem Festzelt eingeläutet. Beim Frühschoppen ab 11 Uhr spielen die „Bamberger“ und treten die Cheerleader des VfL Wolfhagen auf. Es gibt eine Freibierverlosung unter allen anwesenden Vereinen und Gruppen. Um 12.30 Uhr werden an der Reithalle die Gewinnzahlen für die Viehmarktslotterie bekannt gegeben. Um 20 Uhr kann sich der Gewinner des Autos über einen Mitsubishi Space Star freuen. Mit dem Höhenwerk um 23 Uhr und der Abschlussparty im Festzelt endet der Viehmarkt in Wolfhagen. (Bea Ricken)

Auto und Kicker zu gewinnen 12 000 Lose werden bei der diesjährigen Viehmarktlotterie verkauft. Der Hauptgewinn ist ein Auto von Genewa. Hinzu kommen eine Tischtennisplatte, ein Standkicker und noch viele weitere Sach- und Gebrauchsgegenstände. Viehmarktslose gibt es in vielen Geschäften sowie an der Loshütte am Tegut-Markt Wolfhagen zu kaufen. Die Verlosung findet am Sonntag, 16. Juli, im Rathaus statt und von 12.30 bis 22 Uhr werden die Gewinnlisten an der Verlosungshalle auf dem Festplatz veröffentlicht. Dort gibt es auch die Gewinne. (ewa)