Deutscher Autor fand im Nationalarchiv in Lissabon einen Brief, der Angaben des Wolfhager Abenteurers bestätigt

Die Wahrhaftige Historia in der Hand: Auf dem früheren Hospitalsplatz an der Wolfhager Mittelstraße steht seit diesem Jahr eine lebensgroße Bronzestatue des Brasilienfahrers und Wolfhager Bürgers Hans Staden.

Wolfhagen. In Brasilien ist der Abenteurer Hans Staden ein Held. In Wolfhagen, der Stadt, in der er nach seiner Rückkehr aus Brasilien Mitte des 16. Jahrhunderts lebte und seine Erinnerungen an seine Zeit bei den „wilden Nacketen, grimmigen Menschfresser-Leuthen“, wie er es formulierte, niederschrieb, wird an seinem Kultstatus noch gearbeitet.

Wie wahrhaftig ist seine „Wahrhaftige Historia“, wie authentisch seine Schilderungen? Immer wieder finden sich alte Dokumente, die Berichte über seine beiden Reisen nach Brasilien und seine Erlebnisse im Land stützen. So auch kürzlich, bei einem Fund im portugiesischen Nationalarchiv.

Es war, wie der Wolfhager Staden-Experte Wolfgang Schiffner schildert, eher ein glücklicher Zufall, was da der Autor Detlef Günter Thiel aufstöberte. Der Ruheständler aus Fürth, der in seinem Berufsleben als Ingenieur viel in Brasilien zu tun hatte und dabei auch den Zugang zu Staden fand, hatte einen Roman über den reisefreudigen Hessen geschrieben, fand aber keinen Verlag, der ihn veröffentlichen wollte. Also nahm er den Weg über Portugal, dem Ausgangspunkt von Stadens beiden Reisen.

+ Autor: Detlef Günter Thiel hat einen Roman über Hans Staden geschrieben. © Privat

In Lissabon, so Thiels Überlegung, könne man doch sein Werk ins Portugiesische übersetzen und damit für den Markt in Brasilien tauglich machen, wo jedes Kind die Geschichten von Staden und seine Gefangenschaft bei den Tupinamba-Indianern kennt.

Während Thiel also in der portugiesischen Hauptstadt weilte, um dem Verlag Gespräche zu führen, nutzte er die Zeit, um im Torre do Tombo, dem portugiesischen Nationalarchiv, auf die Suche nach Staden zu gehen. Tatsächlich fand er einen Brief, den der Kapitän Antonio Martins Penteado am 30. Juli 1548 an seinen König Joao III. schrieb. Darin schilderte er eine Episode, die auch in Stadens Reisebericht verewigt ist. Staden nennt auch den Namen Penteados, auf dessen Schiff er als Büchsenschütze mitfuhr.

Wolfgang Schiffner hat nun Passagen der Übersetzung des Briefes mit den entsprechenden Stellen in Stadens Werk verglichen und stellt fest, dass die Angaben im Brief des Kapitäns Stadens Beschreibung im zweiten Kapitel seiner Historia spiegeln. Im Kern geht es um eine Kaperfahrt unter Führung von Penteados gegen die Franzosen zwischen der Insel Madeira und der afrikanischen Küste, wo die Portugiesen mit Staden an Bord Zucker, Mandeln, Datteln und Gummi arabicum erbeuteten und auf Madeira ablieferten.

Dann ging es wieder Richtung afrikanische Küste, um zu sehen, ob man nicht noch mehr Beute machen könne, aber der Wind stand schlecht, drückte das Boot an die Küste. „In der Nacht vor Allerheiligen fuhren wir (...) auf Brasilien zu“, schreibt Staden. Erst sieben Jahre später betrat Staden wieder hessischen Boden.

Für Wolfgang Schiffner ist der Brief von Kapitän Penteado vor allem deshalb „sehr interessant“, weil er Stadens Angaben bekräftigt.

Für den Brief-Finder Thiel hat sich der Ausflug nach Lissabon auch wegen seines Staden-Romans gelohnt. Das übersetzte Buch wird auf der Frankfurter Buchmesse am Portugal-Stand zu sehen sein.

Neun Monate bei Menschenfressern

Hans Staden wurde um das Jahr 1525 in Homberg/Efze geboren. Als Büchsenschütze im Dienst der Portugiesen reiste er 1548 erstmals nach Brasilien. Gut eineinhalb Jahre dauerte die erste Tour.

+ Hans Staden betet vor einem Kreuz im Dorf Ubatuba: Der kolorierte Holzschnitt wurde von Inge-Lore Bezzenberger angefertigt. © privat

In der Neuen Welt gab es ständige Scharmützel mit den konkurrierenden Franzosen und auch mit den Eingeborenen. Nach seiner Rückkehr dauerte es nicht lange, bis sich Staden wieder auf den Weg nach Südamerika machte. 1550 brach er mit den Spaniern zum Rio de la Plata auf. Allerdings ging dann einiges schief. Das Schiff sank vor der Küste, Staden und Gefährten retteten sich an Land und schlugen sich knapp zwei Jahre im Regenwald durch. Letztlich landete der Hesse wieder bei den Portugiesen, wurde sogar Kommandant einer kleinen Festung.

Hier erlebte er die großen Abenteuer, die später die Leser seiner Reisebeschreibung so sehr fesselten: Bei einem Jagdausflug wurde er von den Tupinamba-Indianern geschnappt, die gerne ihre Gefangenen auf den Grill legten und anschließend verspeisten. Dem gottesfürchtigen Staden blieb dieses Schicksal erspart. Vermutlich, weil er sich den Ruf eines Heilers erwarb. Nach mehr als neunmonatiger Gefangenschaft wurde er von Franzosen freigekauft.

Im Frühjahr 1555 stand er wieder auf europäischem Boden und ließ sich in Wolfhagen als Salpetersieder und Pulvermacher nieder. Seine Erlebnisse schrieb er auf, seine 1557 in Marburg erschienene „Warhaftige Historia und Beschreibung eyner Landtschafft der Wilden Nacketen, Grimmigen Menschfresser-Leuthen in der Newenwelt America gelegen“ wurde schnell zum Bestseller. Sie gilt bis heute als wichtiges Werk für die Brasilien-Forschung. In Brasilien sind Stadens Abenteuer auch heute populär. Sie wurden verfilmt, es gibt die Geschichten als Comic und auch als Kinderbuch.

Was aus Staden letztlich wurde, ist nicht eindeutig belegt. Es gibt Hinweise darauf, dass er im Juli 1576 in Wolfhagen an der Pest starb.