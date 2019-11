Doktorandin interviewt Hans-Staden-Experten für ihren Film über rituellen Kannibalismus in Brasilien

Kannibalen auf der Spur

+ © Theresa Lippe Auf den Spuren von Hans Staden: Vanessa Ramos-Velasquez recherchiert für ihren Film in Wolfhagen. © Theresa Lippe

Von Rio de Janeiro über New York City und Berlin nach Wolfhagen: Die brasilianische Doktorandin Vanessa Ramos-Velasquez arbeitet derzeit an dem Abschlussprojekt für ihre Promotion an der Uni Weimar.