Drei Verletzte bei schwerem Unfall nahe Martinhagen

Bei einem Unfall auf der Landesstraße nahe Martinhagen wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Laut Polizei war eine Frau aus Wolfhagen am Montag gegen 15.40 Uhr mit ihrem Wagen in Richtung Istha unterwegs. Als sie auf der Landesstraße nach links in Richtung Balhorn abbiegen wollte, bemerkte dies ein Mann aus Breuna in seinem Wagen zu spät. Die Autos stießen frontal zusammen. Der Wagen der Frau wurde anschließend in das Auto eines Wolfhagers geschoben.

Die Wolfhagerin wurde, wie auch der Unfallverursacher, mit Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der Wolfhager musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Wolfhagen geflogen werden. (tli)