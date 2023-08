Touristen und Einheimische können E-Bikes der Stadt Wolfhagen mieten

Von: Bea Ricken

Stehen für Touristen und Einheimische bereit: Vier E-Bikes werden von der Stadt Wolfhagen vermietet. © Bea Ricken

Im Alltag oder Urlaub ein E-Bike ausleihen: Das ist schon seit drei Jahren in Wolfhagen möglich. So wird nicht nur was für den Klimaschutz gemacht, auch der Tourismus profitiert.

Wolfhagen – Im Coronajahr 2020 startete die Stadt Wolfhagen den Verleih von E-Bikes an Touristen und Einheimische. Dieses Angebot habe sich nach drei Jahren inzwischen etabliert, erklärt Tourismusbeauftragter Michele Elges. Waren es am Anfang nur zwei Räder, so stehen jetzt sogar vier zur Verfügung.

„Zusammen mit der Umweltstiftung wollen wir damit auch künftig etwas für den Klimaschutz tun und gleichzeitig ein attraktives touristisches Angebot in Wolfhagen bieten“, so Elges. Finanziert wird das Projekt aus den Einnahmen der Vermietung und den Zuschüssen der Umweltstiftung.

Im Frühling werden die hochwertigen Fahrräder über eine Verleihfirma zur E-Bike-Station nach Wolfhagen gebracht. Birgit Wetterich, die selbst Ferienwohnungen anbietet, hat die Vermietung für die Stadt Wolfhagen übernommen. Die Preise reichen von zehn Euro für einen halben Tag bis zu 90 Euro pro Rad für eine ganze Woche.

Touristen sind begeistert: Versicherung bringt Radfahrer sogar bei Defekt zurück

„Wir haben auch immer wieder Menschen aus dem Wolfhager Land, die das Angebot in Anspruch nehmen“, erklärt Wetterich. Dies sei ausdrücklich erwünscht und gehöre zum Klimaschutzgedanken.

Touristen sind laut Wetterich von dem Angebot begeistert und erkundeten damit gerne die gesamte nordhessische Region. Inzwischen gebe es auch eine Versicherung, die nicht nur einen Pannenservice biete, sondern die Radfahrer bei einem Defekt sogar zurück in die Unterkunft bringe.

Im Oktober werden die Räder von der Verleihfirma wieder abgeholt. Die Verleihstation Wetterich, Buttlarstraße 12 in Wolfhagen, ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, sowie an Wochenenden von 10 bis 12 Uhr erreichbar.

Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0163/8741626 melden. (Bea Ricken)