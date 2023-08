Wem gehört der Ehering? Schmuckstück mit Initialen und Datum im Wolfhager Tegut gefunden

Von: Antje Thon

An wessen Finger gehört der Ring? Diese Frage stellt sich Alexander Ufelmann, stellvertretender Leiter der Tegut-Filiale in Wolfhagen, seit über einer Woche.

Alexander Ufelmann hofft, dass sich der Kunde meldet, dem dieser Ring gehört. Der Ehering war bei Reinigungsarbeiten am Mittwoch vor einer Woche im Tegut-Markt in Wolfhagen gefunden worden. © Antje Thon

Wolfhagen – Am Mittwoch, 2. August, war bei Reinigungsarbeiten an einer der Kassen ein Ehering gefunden worden. Der Ring trägt die Initialen H. G. und das Datum 24. 12. 1958. Wenn es sich um einen Ehering handelt, und davon geht Ufelmann aus, dann dürfte sein Besitzer schon älter sein. Der 31-Jährige glaubt aufgrund des relativ großen Durchmessers, dass das Schmuckstück an die Hand eines Mannes gehört. Ob der Ring vom Finger gerutscht oder vielleicht aus einer Tasche gefallen ist, darüber kann Ufelmann nur spekulieren.

Dass der goldene Fingerschmuck überhaupt entdeckt worden sei, grenze schon an Glück. Wenn der Kollege die Reinigungsmaschine durch die Gänge schiebe, richte sich dessen Blick nicht ständig auf den Boden. Das Gerät wischt Staub und Schmutz auf und saugt beides ein. Der Ring sei an Kasse 3, also ganz links, entdeckt worden, so gegen 20 Uhr an jenem Mittwoch. „Ich hatte Spätschicht und habe ihn in unseren Tresor gelegt“, sagt der stellvertretende Marktleiter. Dort liege er nach wie vor und warte auf seinen rechtmäßigen Besitzer.

Aufruf bisher erfolglos

Dabei sind Ufelmann und seine Kollegen schon etwas irritiert, dass sich bislang noch niemand gemeldet hat. Man müsste doch den Verlust seines Ringes bemerken. „Denn es ist schon schade, wenn man seinen Ehering verliert“, sagt der 31-jährige Wolfhager.

Hochzeit vor fast 65 Jahren: Dieser Ehering ging im Tegut in Wolfhagen verloren. © privat

Die Familie von Marktleiter Günter Hauck hat über Facebook einen Aufruf gestartet und sucht dort nach dem Träger des Schmuckstückes. Klar, Facebook sei nicht die Plattform, auf der sich unbedingt ältere Menschen tummelten. Aber zusammen mit den Initialen, dem Datum und dem Fundort hätten vielleicht jüngere Menschen aufmerksam werden können, die vom Verlust eines Eheringes im Bekanntenkreis gehört haben, so Ufelmann. Über 80 Mal wurde der Post inzwischen geteilt, die gewünschte Reaktion blieb bislang aber aus.

Regelmäßig verlieren Kunden Dinge

Verloren gehen Dinge im Tegut Markt regelmäßig. Mal legten Kunden ihre Geldbörse ins Regal, würden abgelenkt und zögen dann weiter auf ihrer Einkaufsrunde. Mal stellten sie an der Kasse ihre Einkaufstasche aufs Portemonnaie, auch Kredit- und Bankkarten gingen verloren. Da sich diese Dinge in den meisten Fällen einer Person zuordnen ließen, sei das weniger problematisch, als bei einem Ring, der nur die Initialen und ein Datum trägt.

Alexander Ufelmann hofft, dass die Geschichte ein glückliches Ende nehmen und sich bald der Besitzer im Markt melden wird. (Antje Thon)