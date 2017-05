Ein Hauch von Hollywood: Kirmes Istha wirbt mit Riesen-Schriftzug

Istha. Vier Meter hohe Buchstaben an der B 450 nach Wolfhagen sollen dafür sorgen, dass auch ja niemand vergisst: An Himmelfahrt fällt der Startschuss für die Isthaer Weizenkirmes.

An einigen Stellen bröckelt die weiße Farbe etwas, ein paar Kratzer haben sie auch – davon mal abgesehen sind die vier Meter hohen Holzbuchstaben, die seit 2009 jedes Jahr die Worte „Kirmes Istha“ bilden, aber gut in Schuss. Das riesige Markenzeichen der Traditionsveranstaltung hat das Kirmesteam selbst zusammengezimmert. Jahr für Jahr bauen die Mitglieder den Schriftzug unter Einsatz von viel Muskelkraft und Treckern wieder auf.

Wenn der Start der Weizenkirmes in Istha an Christi Himmelfahrt näher rückt, holt das Kirmesteam die Buchstaben aus dem Winterquartier: dem Getreideboden eines Mitglieds. Sie werden sorgfältig auf einen Anhänger gestapelt und mit dem Trecker zum Feld an der B 450 gefahren. „Dann ist vor allem Muskelkraft gefragt“, sagt Kirmesvater Florian Dingler, dessen Großeltern das Feld gehört. Gemeinsam richtet das Team die Holzbuchstaben auf und stützt sie mit Balken ab. Beides wird miteinander verschraubt. Der Aufbau dauert den ganzen Tag.

+ Die Vorfreude wächst: Das Kirmesteam hat viel Energie in die Vorbereitungen gesteckt. © Herwig

Anschließend wird auf den wiedererrichteten Schriftzug angestoßen. Vermutlich mit Weizenbier, bedenkt man den Namen der Kirmes. „Das liegt bei den Meisten sehr weit vorn bei den Lieblingsgetränken“, bestätigt Dingler. Das 35-köpfigen Kirmesteams ist jünger geworden, der Altersschnitt liegt bei Mitte zwanzig. Daher wird auch in den sozialen Netzen im Internet für die Veranstaltung geworben.

Trotzdem bleiben die Riesen-Buchstaben das Alleinstellungsmerkmal der Isthaer Kirmes. „Wir wollten was anderes machen“, erklärt Florian Dingler. Auch mit Blick auf das große Kirmes-Sterben in der Region. So sei die Idee zustande gekommen – was Hollywood kann, schafft Istha eben schon lange.

Weil nach der Kirmes bekanntermaßen vor der Kirmes ist, plant das Team bereits seit vergangenem Jahr am Programm. „Wir gucken uns die Bands vorher genau an“, sagt Dingler. Für die Qualitätsprüfung aus erster Hand fahren er und sein Team auch schon mal quer durch Deutschland.

Das Programm

Die Weizenkirmes findet vom 25. bis 27. Mai auf dem Festplatz in Istha statt.

Donnerstag, 25. Mai:

10 Uhr: Himmelfahrtsgottesdienst im Festzelt

11.30 Uhr: Kirmeseröffnung mit Frühschoppen

Ab 12 Uhr: Vatertagsgaudi, Wettkämpfe für fünfköpfige Teams beim Trakorziehen, Strohballenheben und Co, Startgebühr: 15 Euro

Ab 14.30 Uhr: Livemusik von der Band NightLive

Freitag, 26. Mai:

Ab 20 Uhr: Fire & Ice Party mit Mallorca-Star Stefan Stürmer, Eintritt: 7 Euro

Samstag, 27. Mai: