Eine Steinschlange wächst während Coronakrise in Wettesingen

Wettesingen - Wer in Zeiten der Coronakrise Kinder betreut, muss sich täglich etwas Neues einfallen lassen, um die Kleinen zu beschäftigen. Das hat Carolin Rehfeld in Wettesingen gemacht. Nicht nur ihr Sohn Mailo (im Bild) ist daran beteiligt. Ein Stein liegt mit einem Zettel auf der Mauer der Kindertagesstätte Arche Noah in Wettesingen. Darauf steht, dass jeder einen bunten Stein dazu legen kann, um eine lange Steinschlange entstehen zu lassen. „Wir wollen sehen, wie lang die Schlange während der Corona-Pandemie wird. Dazu kann jedes Kind, die Eltern und Großeltern einen bemalten Stein legen“, erklärt Carolin Rehfeld.