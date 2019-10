Elektroantrieb im Turm der Wolfhager Stadtkirche durchgeschmort

Seit fünf Wochen schweigt die Gebetsglocke im Turm der Wolfhager Stadtkirche Sankt Anna. Üblicherweise läutet sie täglich um 7 Uhr, um 11 Uhr, um 18 Uhr und vor den Gottesdiensten.

Der Grund für ihr Schweigen: Der Antrieb ist defekt, der Ersatz lässt auf sich warten.

„Man vermisst das Läuten schon“, beschreibt Pfarrerin Katharina Ufholz das Empfinden der Wolfhager. „Aber die Tage ohne sind hoffentlich gezählt.“ Man erwarte eigentlich täglich die Handwerker einer Fachwerkstatt aus dem westfälischen Herford, die den Schaden beheben sollen.

Was gebraucht wird: Ein neuer Elektromotor, der über ein Drahtseil die am Joch hängende Glocke in Bewegung bringt, bis der wuchtige Klöppel gegen die Glockenwand schlägt. Der alte Antrieb hat den Geist aufgegeben, ist durchgebrannt. Und hat dabei dann nicht nur die Sicherung rausgeworfen, sondern zuvor auch noch das Seil, die Verbindung zur gut 20 Zentner schweren Stahlglocke, zerrissen, wie Werner Kepper erklärt.

Kepper ist Kirchenältester und im Kirchenvorstand für die Bausachen zuständig. Wie lange der Motor in Betrieb war, kann er nicht sagen. „Die sind sehr alt“, etliche Jahrzehnte werden es inzwischen ohne Zweifel sein. Die beiden anderen großen Glocken werden über ähnliche Modelle angetrieben. Welche Laufleistung denen noch bleibt, steht in den Sternen.

Das Geläute, sagt Werner Kepper, „ist der sechste Bauabschnitt, den wir bei der Renovierung der Kirche im Jahr 2011 nicht gemacht haben.“ Der Bauabschnitt sah den Ersatz der drei großen, bis zu drei Tonnen schweren Stahlglocken aus dem Jahr 1919 inklusive der Antriebsmotoren vor. „Bei Stahlglocken“, sagt Kepper, „geht man von einer Lebensdauer von rund 100 Jahren aus“. Die wäre also in diesem Jahr abgelaufen. In Bronze, dem bevorzugten Material für die Klangkörper, ist die Haltbarkeit nicht limitiert. Neben dem Austausch der Glocken sollte auch der Glockenstuhl erneuert werden. Der aktuelle ist ebenfalls aus Stahl, einem Material, das in Sachen Akustik im Vergleich zum Holz Nachteile hat. Die Kostenschätzungen für den sechsten Bauabschnitt lagen seinerzeit bei gut 250 000 Euro. Dafür fehlte das Geld. Wann die Erneuerung nachgeholt wird, ist derzeit völlig offen. „Es gibt noch keine Pläne, wann die Glocken erneuert werden“, sagt Katharina Ufholz, die derzeit als geschäftsführende Pfarrerin für Baufragen zuständig ist.

Jetzt gelte es erst mal, die stumme Glocke wieder in Betrieb zu nehmen. Dazu müssten aber endlich mal die Monteure der Herforder Firma mit einem neuen Antriebsaggregat anrücken. Nachdem ein Termin Anfang vergangener Woche platzte, werden sie nun im Laufe dieser Woche erwartet. „Das wird spannend zu sehen, wie die dann den Motor hochschaffen“, sagt Werner Kepper. Bis in die Glockenstube auf gut 35 Meter sind 130 Stufen auf ausgetretenem Sandstein und über schmale Holztritte zu absolvieren.

Mit dem Austausch des alten Elektromotors gegen den neuen Antrieb und dem Auflegen eines neuen Stahlseils wird es nicht getan sein, erklärt Kepper. „Dann wird noch die Glocke mit den anderen beiden abgestimmt.“ Der Grund: Die schwingenden Glocken belasten den Glockenstuhl erheblich. Die horizontalen Schubkräfte können bis zum Drei- bis Vierfachen des Glockengewichts betragen. Würden die Glocken synchron zur selben Seite schwingen, sagt Kepper, „dann hauen wir den Turm um“.

Gut 2800 Euro hat die evangelische Kirchengemeinde für die Reparatur veranschlagt, sagt Pfarrerin Ufholz, die sich, wie die meisten Wolfhager, schon darauf freut, dass die Gebetsglocke bald wieder erklingen wird.