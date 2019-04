Elternbeirat der Wolfhager Grundschule sorgt sich um Sportmöglichkeit

Wenn am kommenden Montag im Kreistag in Naumburg über den CDU-Antrag zur Umgestaltung des Ascheplatzes zwischen der Kulturhalle und der jetzigen Wolfhager Grundschule zur wetterunabhängigen Nutzung debattiert wird, werden die Mitglieder des Elternbeirats der Wolfhager Grundschule mit größtem Interesse zuhören.

Die Grundschulkinder gehören zu den Wolfhager Schülern, die von den mangelnden Kapazitäten in den Wolfhager Sporthallen betroffen sind. Und auch nach dem geplanten Umzug der Grundschule an den neuen Standort an der Liemecke, dort wird die alte Berufsschule als neues Quartier umgebaut, weil die alte Schule zu klein ist, wird sich die Situation der Erst- bis Viertklässler in Sachen Sport nicht verbessern. Im Gegenteil. Eine Sporthalle wird es an der für dann 6,5 Millionen Euro umgebauten Schule nicht geben.

Die Eltern macht das wütend. Der Vorsitzende des Grundschulelternbeirats, Stephan Lehmann, sagt, dass mehrere Millionen Euro für den Umbau ausgegeben werden, um Schülern und Lehrern beste Bedingungen für Unterricht und Betreuung zu schaffen, aber auf eine Sporthalle werde verzichtet.

Das Problem: Der Kreis bezieht 5,2 Millionen Euro für den Umbau aus dem Topf des KIP-2-Programms, dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes, erklärt Landkreissprecher Harald Kühlborn. „Den Neubau einer Sporthalle kriegen wir da in unserem gemeldeten Konzept nicht unter.“ Eine Sporthalle an der Schule, so Kühlborn, „wäre nur im Rahmen unserer normalen Möglichkeiten machbar.“ Und die sind angesichts all der übrigen Baustellen sehr limitiert.

Die Elternschaft, sagt Lehmann, dränge seit Bekanntgabe des Umzugs der Schule darauf, dass eine akzeptable Möglichkeit geschaffen werde, damit die Kinder im gesetzlich festgeschriebenen Umfang Sport treiben können. Drei Stunden pro Wochen seien das, tatsächlich komme man derzeit nur auf zwei Stunden pro Woche. Nach einer Auflistung der Kreis-CDU fallen an den vier Wolfhager Schulen insgesamt wöchentlich 88 Sportstunden aus.

Der Landkreis, so Lehmann, habe bislang nur die Option genannt, nach dem Umzug an die Liemecke – voraussichtlich 2021 wird das sein – die 350 Grundschulkinder mit Bussen zu den Sporthallen der Filchner-Schule zu fahren. „Der Pendelverkehr wäre aberwitzig“, sagt der Elternvertreter: teuer und ökologisch fragwürdig. „Die Lösung heißt ganz klar: Es muss eine Halle gebaut werden, die nahe an der Grundschule liegt“, bringt Lehmann die Position der Eltern auf den Punkt. Auf dem Gelände der Schule selbst wäre maximal Platz für eine Einfeld-Halle, eine „Notlösung“, sagt Stephan Lehmann, die die Gesamtsituation in Wolfhagen aber nicht grundlegend ändern würde.

Eine größere Lösung mit drei Feldern, an der Kreis und Stadt beteiligt wären, dazu noch in kurzer Distanz zur Liemecke, wäre letztlich für alle Nutzer die beste Lösung. Bis dahin könnte man auch darüber nachdenken, die Kulturhalle an der Filchner-Schule, einst als Aula und Sporthalle gebaut, für den Sport zu reaktivieren. Und der Vorschlag der CDU, für 300 000 Euro auf dem alten Ascheplatz zwischen Kulturhalle und Grundschule eine einfache Kalthalle als kurzfristige Lösung zu bauen, sei zu unterstützen. Stephan Lehmann: „Das ist besser als nichts.“