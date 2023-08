Emstaler Verein vermittelt Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern

Von: Julian Brückmann

Familie Winkler aus Kassel sieht ihr neunjähriges Patenkind einmal pro Woche: Sohn Neo (von links), Vater Pascal und Mutter Kerstin Fischer-Winkler zusammen mit Lisa Schmidt vom Emstaler Verein. © JULIAN BRÜCKMANN

Wenn Eltern psychisch krank oder belastet sind, kann der Familienalltag zur Herausforderung werden. Die Patenschaften des Emstaler Vereins ermöglichen es, Kindern eine unbelastete Auszeit zu verschaffen.

Wolfhagen – Familie Winkler aus Kassel übernimmt seit fast zwei Jahren eine Patenschaft. Gemeinsam erzählten sie, warum sie sich dafür entschieden haben und wie sie die Zeit als Paten bisher erlebt haben.

„Unser Sohn war lange krank“, erzählt Kerstin Fischer-Winkler. Nach dieser schweren Zeit habe die Familie beschlossen, etwas Gutes zu tun und etwas zurückzugeben.

Über das Angebot des Emstaler Vereins hat die Familie die Patenschaft für einen neunjährigen Jungen übernommen. „Kinder brauchen erwachsene Ansprechpartner, die sie fördern, ihnen zuhören und mit ihnen etwas Schönes unternehmen“, sagt Lisa Schmidt, Teamleiterin des Emstaler Vereins. Eltern mit einer psychischen Erkrankung würden diese Aufgaben nicht immer alleine bewältigen können. Deshalb vermittelt der Emstaler Verein Paten an Kinder psychisch erkrankter Eltern.

Was bedeutet Patenschaft?

Die seien allerdings nicht für die Betreuung der Eltern da, sondern würden einmal in der Woche für etwa drei Stunden etwas mit den Kindern unternehmen. Außerdem sei es wichtig, das Thema psychische Erkrankungen nicht zu tabuisieren. Wir sehen unser Patenkind einmal in der Woche“, sagt Kerstin Fischer-Winkler. In dieser Zeit unternehme man etwas zusammen. Ob Spielen, Basteln, Ausflüge machen oder einfach mit einem offenen Ohr da sein. „Wir sind zusammen auch viel draußen“, sagt Pascal Winkler. Mittlerweile habe man sich an viele Abläufe gewöhnt, und es seien schöne Rituale entstanden.

Auch mit dem Beruf lasse sich die Patenschaft gut mit Leben füllen. „Termine lassen sich gut planen“, so Pascal Winkler. Durch den festen Tag in der Woche lasse sich alles gut organisieren.

Zu Beginn finden Anbahnungstreffen statt, in denen alle Beteiligten sich kennenlernen. Die Eltern der zu vermittelnden Kinder seien zunächst auch dabei. „Es geht darum, ein Gefühl füreinander zu entwickeln und um zu sehen, ob es passt“, sagt Lisa Schmidt.

Wer ist angesprochen?

Bei den ersten Treffen seien auch Verantwortliche des Vereins noch dabei. Auch im weiteren Verlauf agieren sie als Bindeglied zwischen Paten und den Familien. „Die Kinder profitieren unglaublich von diesen Kontakten“, erklärt Lisa Schmidt. Letztlich gewännen aber auch die Paten und die Eltern. Es sei eine Bereicherung für alle. Auch Neo, der Sohn der Familie, ist froh, dass seine Eltern die Patenschaft übernommen haben. „Am Anfang war es erst mal ein bisschen komisch, ich musste mich daran gewöhnen“, sagt der Zwölfjährige. Inzwischen freue er sich sehr über den wöchentlichen Besuch des Patenkindes. „Wir verstehen uns gut und machen sehr viel miteinander.“

Der Emstaler Verein will künftig noch mehr Patenschaften vermitteln. Wer im Landkreis Kassel oder Schwalm-Eder-Kreis wohnt, sich vorstellen kann, eine Patenschaft für ein Kind von null bis 16 Jahren zu übernehmen und einen Teil der eigenen Zeit mit dem Kind zu verbringen (wöchentlich circa drei Stunden), der könne sich bei Lisa Schmidt melden. (Julian Brückmann)

Kontakt telefonisch unter 01 51/ 54 43 98 54 oder per Email unter lisa.schmidt@emstaler-verein.de